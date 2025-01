O Tivoli Shopping se transformará em um Ginásio Pokémon neste final de semana, dias 25 e 26 de janeiro, para a primeira edição do Encontro de Pokémon, iniciativa realizada em parceria com a loja Geek e que promete encantar fãs do jogo de todas as idades. Para melhor atender a todos os participantes, a organização ampliou o horário do evento, que começará às 15h.

“Temos uma expectativa de recebermos um grande número de jovens treinadores e por isso ampliamos o horário para poder dar uma melhor experiência a todos os frequentadores do evento“, conta Victor Hugo Pasqualino de Carvalho, sócio-proprietário da Geek.

Segundo ele, o evento começará às 15h com oficinas para aprender a jogar Pokémon TCG (Trading Card Game). “As oficinas são gratuitas e vamos fazer turmas com uma hora de duração cada. Então, se um jogador chegar e a oficina estiver completa, é só fazer a inscrição e aguardar que na sequência teremos outras“, conta.

Victor explicou que tanto as oficinas quanto as demais atividades são voltadas para pessoas de todas as idades. “No caso de crianças, só é indicado que tenham mais de 4 ou 5 anos, para absorverem melhor as regras“, conta.

De acordo com a programação, entre as 15h e 17h acontecerão as oficinas Pokémon, com uma hora de duração cada. Entre as 18h e 20h serão realizadas as ações para trocas de cartas.

A programação conta, ainda, com sorteios e brindes, mini campeonatos com a supervisão de jogadores experientes e interação com um Pikachu em tamanho real para fotos. Quatro jogadores de outros estados e que já participaram do campeonato mundial de Pokémon também estarão presentes na ação.

O Encontro de Pokémon acontecerá no sábado, das 15h às 22h, e no domingo, das 15h às 20h, em frente ao Restaurante Coco Bambu.

“O Encontro de Pokémon é uma oportunidade incrível para reunir fãs de todas as idades em um evento divertido e interativo. É um momento de aprender, trocar experiências e celebrar a magia desse universo”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

As inscrições para participar das oficinas e mini campeonatos serão realizadas diretamente no local, durante os dois dias do evento. Os participantes serão organizados por horário, garantindo que todos possam aproveitar as atividades ao máximo.

Serviço:

Encontro de Pokémon no Tivoli Shopping

📅 Datas: 25 e 26 de janeiro

⏰ Horários: Sábado: 15h às 22h | Domingo: 15h às 20h

📍 Local: Em frente ao Restaurante Coco Bambu | Tivoli Shopping

🎟 Entrada: Gratuita