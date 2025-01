A ONG “Animais Têm Voz” vai colocar o bloco na rua no Carnaval de Santa Bárbara com o Blocão, uma iniciativa divertida e cheia de propósito que une folia e conscientização. O desfile está marcado para 2 de março, com concentração às 16h na Escola Inocêncio Maia

Com foco na proteção animal, a participação da ONG no Carnaval busca chamar a atenção para a importância da adoção responsável e do cuidado com os animais. O BloCão será formado por voluntários, apoiadores da causa e, claro, pets fantasiados ao lado de seus tutores. A programação inclui músicas temáticas, distribuição de material educativo e pontos de arrecadação de ração e medicamentos para os animais atendidos pela ONG.

“A ideia é mostrar que Carnaval é sinônimo de alegria para todos, inclusive para os nossos amigos de quatro patas. Queremos espalhar essa mensagem com leveza e muita energia positiva,” explica Lúcia Paschinelli, fundadora e presidente da ONG.

O evento é aberto ao público, e os foliões estão convidados a se juntar à festa com seus pets, desde que sigam algumas orientações para o bem-estar dos animais, como evitar fantasias que causem desconforto e garantir água e proteção contra o calor.

O BloCão da Animais Têm Voz é uma mistura de festa e conscientização, destacando a importância da proteção animal e o respeito aos nossos amigos de quatro patas.

Serviço:

O quê: Blocão – Animais Têm Voz

Quando: 2 de março

Onde: Concentração na Escola Inocêncio Maia

Como participar: Leve seu pet e muita energia para curtir a folia.

Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp +55 19 98972-3270

Sobre a ONG “Animais Têm Voz”

A ONG “Animais Têm Voz” atua há 13 anos oferecendo suporte a animais em situação de rua ou em risco. Um trabalho é sustentado exclusivamente pela generosidade da comunidade, sem qualquer apoio governamental, e envolve fornecer moradia, alimentação, cuidados veterinários e medicamentos tanto para os nossos tutelados quanto, em muitos casos, para tutores que não têm condições de arcar com as necessidades de seus animais. No Instagram a ONG está como @animaistemvoz, siga e acompanhe todos os resgates e notícias.

Faça parte desta festa e mostre que a alegria do Carnaval também é solidária!

