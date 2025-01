Brasileiro buscou mais crédito em 2024- 0,6%

A busca dos brasileiros por crédito fechou 2024 com alta de 0,6%, segundo o Indicador de Demanda dos Consumidores por Crédito da Serasa Experian, primeira e maior datatech do Brasil. Este foi o primeiro crescimento após dois anos de quedas consecutivas, em 2023 e 2022. Confira, no gráfico abaixo, o detalhamento dos últimos 10 anos:

“Embora esse crescimento possa parecer modesto, revela uma melhora no sentimento do consumidor quando comparado ao resultado dos últimos dois anos. Uma avaliação mais positiva da economia, influenciada pela queda do desemprego em 2024, pode ter encorajado os consumidores a assumirem compromissos financeiros. Além disso, a digitalização dos serviços bancários e a ascensão das fintechs facilitaram o acesso ao crédito, permitindo que mais consumidores solicitassem empréstimos de forma rápida”, analisa a economista da Serasa Experian, Camila Abdelmalack. O Indicador de Demanda dos Consumidores por Crédito revelou ainda que, em 2024, os brasileiros com rendimentos mensais entre R$ 500 e R$ 1.000 foram os que puxaram o maior crescimento na busca por recursos (1,0%). Já a maior retração ocorreu entre aqueles com rendimentos de até R$ 500 ( -0,2%). Veja, abaixo, o detalhamento desta visão:

Crescimento da demanda por crédito em 22 Unidades Federativas (UFs) A tendência de alta do indicador foi identificada em 22 Unidades Federativas (UFs), com destaque para o Amapá (13,9%), seguido pelo Amazonas (11,8%), Roraima (8,6%), Acre (8,0%) e Pará (6,6%). Veja o levantamento por UFs a seguir:

Variação anual também registra alta Na análise da variação anual, o mês de dezembro de 2024 marcou crescimento de 5,0% em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Inclusive, a alta foi ilustrada em todas as faixas de renda. Veja o levantamento dos últimos 12 meses no gráfico e na tabela a seguir:

Para conferir mais informações e a série histórica do indicador, clique aqui. Metodologia do indicador O Indicador Serasa Experian da Demanda do Consumidor por Crédito é construído a partir de uma amostra significativa de CPFs, consultados mensalmente na base de dados da Serasa Experian. A quantidade de CPFs consultados, especificamente nas transações que configuram alguma relação creditícia entre os consumidores e instituições do sistema financeiro ou empresas não financeiras, é transformada em número índice (média de 2008 = 100). O indicador é segmentado por região geográfica e por classe de rendimento mensal.

