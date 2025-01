Tadala vai subir bastante.

A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) autorizou, a partir de 31 de março de 2024, um reajuste de até 4,5% nos valores praticados no Brasil. Contudo, dados da CliqueFarma | Afya, ferramenta que compara preços de remédios e outros itens farmacêuticos, mostram aumentos superiores a 300% no último ano. Princípios ativos como Rivaroxabana, Prednisolona e Tadalafila estão entre os destaques.

Confira abaixo os 10 com as maiores variações de preço e suas respectivas utilizações:

Rivaroxabana: anticoagulante utilizado para prevenir e tratar tromboses (+359%). Prednisolona: corticosteroide indicado para tratar inflamações e doenças autoimunes, aliviando inchaços e alergias (+340%). Tadalafila: usada no tratamento da disfunção erétil, hiperplasia prostática benigna e hipertensão arterial pulmonar (+328%). Ácido Fólico: essencial para formação do DNA e prevenção de anemias e defeitos do tubo neural (+311%). Paracetamol + Fosfato de Codeína: indicado para dores moderadas a intensas (+272%). Citrato de Tamoxifeno: usado no tratamento de câncer de mama sensível a hormônios (+271%). Hidroclorotiazida + Olmesartana Medoxomila: indicado para tratar hipertensão arterial, reduzindo a pressão e eliminando excesso de líquidos (+268%). Cloridrato de Clomipramina: antidepressivo para transtornos depressivos e obsessivo-compulsivos (+251%). Cloranfenicol + Fibrinolisina + Desoxirribonuclease: indicado para infecções cutâneas, auxiliando na cicatrização (+249%). Letrozol: usado no tratamento de câncer de mama em mulheres pós-menopausa (+248%).

A plataforma CliqueFarma | Afya tem, atualmente, mais de 80 redes de farmácias parceiras em todo o país, com mais de 70 mil produtos cadastrados. Para fazer o levantamento, foi considerado sempre o menor preço para o medicamento em cada mês dentre as farmácias parceiras.

Sobre a Afya

A Afya, líder em educação e soluções para a prática médica no Brasil, reúne 38 Instituições de Ensino Superior em todas as regiões do país, 32 delas com cursos de medicina e 20 unidades promovendo pós-graduação e educação continuada em áreas médicas e de saúde. São 3.593 vagas de medicina autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC), com mais de 20 mil alunos formados nos últimos 25 anos. Pioneira em práticas digitais para aprendizagem contínua e suporte ao exercício da medicina, 1 a cada 3 médicos e estudantes de medicina no país utiliza ao menos uma solução digital do portfólio, como Afya Whitebook, Afya iClinic e Afya Papers.

Primeira empresa de educação médica a abrir capital na Nasdaq em 2019, a Afya recebeu prêmios do jornal Valor Econômico, incluindo “Valor Inovação” (2023) como a mais inovadora do Brasil, e “Valor 1000” (2021, 2023 e 2024) como a melhor empresa de educação. Virgílio Gibbon, CEO da Afya, foi reconhecido como o melhor CEO na área de Educação pelo prêmio “Executivo de Valor” (2023). Em 2024, a empresa passou a integrar o programa “Liderança com ImPacto”, do pacto Global da ONU no Brasil, como porta-voz da ODS 3 – Saúde e Bem-Estar.

