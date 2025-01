O vereador Carlos Fontes (União Brasil) reuniu-se na tarde de ontem (23) com o secretário de Governo de Santa Bárbara d’Oeste, Joel Cardoso, para apresentar diversas demandas da população e discutir problemas que afetam o Município.

O encontro contou também com a participação do secretário-adjunto de Governo, Miguel Brito, e do comerciante Nelson Compagnolo, dono da Loja Julinel Móveis e Presentes, localizada no bairro Jardim Europa. O lojista, convidado pelo parlamentar, expôs dificuldades relacionadas à regularização do habite-se de seu estabelecimento, além de solicitar melhorias na conservação das vias públicas ao redor da loja, que se encontram em condições precárias.

Ainda durante a reunião, Carlos Fontes também abordou a polêmica decisão da Secretaria de Educação de reduzir o horário de funcionamento das escolas integrais. Segundo o parlamentar, a medida tem gerado grande preocupação entre pais e mães que trabalham o dia todo e dependem do horário estendido para garantir a permanência dos filhos em um ambiente seguro e educativo, por isso ele sugeriu a revisão dessa medida.

Ainda na visita ao gabinete do Secretário de Governo, Carlos Fontes protocolou um documento detalhando diversas solicitações da população barbarense. Entre os pedidos estão a manutenção do asfalto da rua Ermelindo Batista, no cruzamento com a Avenida da Amizade, e a instalação de lombadas em pontos estratégicos para aumentar a segurança no trânsito.

O parlamentar também solicitou a construção de uma passarela com rampas de acessibilidade no canteiro central da avenida Antônio Moraes Barros, em frente à Igreja Assembleia de Deus – Ministério Belém, no Jardim Vista Alegre, para atender cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida.

Mais demandas de Fontes

Outras demandas incluem melhorias e cascalhamento em uma trilha utilizada por moradores da região e operações tapa-buracos na rua Grécia, no Jardim Europa, próximo ao CIEP Profª Therezinha de Castro Pacheco Sbravatti. O vereador também reforçou seu apoio ao projeto “O Mundo aos Olhos Autista”, iniciativa que promove conscientização e inclusão social para pessoas no espectro autista.

Ao fim da reunião, Carlos Fontes destacou a importância de manter o diálogo com o Executivo para atender as necessidades da população. “Nosso trabalho é levar as demandas dos munícipes ao governo e buscar soluções que melhorem a qualidade de vida da nossa cidade. Continuaremos atentos e atuantes para garantir que as reivindicações sejam atendidas”, concluiu o vereador.

