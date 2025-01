A Creche Chuí, vinculada à Secretaria de Educação de Americana e localizada no bairro Mathiensen, recebeu serviços de manutenção preventiva de calhas durante esta semana. O trabalho foi concluído nesta quinta-feira (23)

Mais notícias da cidade e região

As calhas, rufos, pingadeiras e condutores do telhado passaram por manutenção e vedação com material selante, com o objetivo de evitar infiltrações.

Ghizine e a creche Chuí

“O trabalho de manutenção predial organizado pela Secretaria de Educação e executado durante o período de recesso escolar tem por finalidade preparar os espaços pedagógicos para receber bem os educadores e as crianças no novo ano letivo, proporcionando as melhores condições para o desenvolvimento de uma Educação de qualidade, como é diretriz da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO DO WHATSAPP