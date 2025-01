Estão à venda os ingressos da final da Copinha 2025. A torcida do São Paulo Futebol Clube, time de melhor campanha na decisão do torneio, deverá adquirir suas entradas através do aplicativo Bipfut.

São Paulo e Corinthians se enfrentam neste sábado, 25 de janeiro, na Mercado Livre Arena Pacaembu, às 10h.

Confira preços e setores da Copinha:

Arquibancada Norte (Portões – 1, 2 e 3)

Inteira | R$ 60

Meia | R$ 30

Arquibancada Leste Central (Portões – 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19)

Inteira | R$ 80

Meia | R$ 40

Arquibancada Leste Esplanada (Portão – 21)

Inteira | R$ 80

Meia | R$ 40

Arquibancada Oeste Central (Portões – 8, 10, 18 e 20)

Inteira | R$ 120

Meia | R$ 60

Arquibancada Oeste Esplanada (Portão 22)

Inteira | R$ 80

Meia | R$ 40