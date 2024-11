Os estudantes de Santa Bárbara d’Oeste que prestarão o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) terão transporte coletivo gratuito nos próximos dois domingos, 3 e 10 de novembro, datas em que serão realizadas as provas. No Município, as provas serão aplicadas na Faculdade Anhanguera, localizada na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1.450, no Distrito Industrial.

Para facilitar o acesso dos candidatos, a Nova Via, empresa responsável pelo transporte coletivo no Município, colocará em funcionamento uma linha especial partindo do Terminal Urbano do Centro.

Além da linha especial para a realização da prova do Enem, a gratuidade será estendida também para as linhas regulares. Para ter direito, o estudante deve apresentar ao motorista o comprovante de inscrição do Enem.

Mais informações sobre as linhas e horários no site da empresa: www.nvnovavia.com.br

– Dia 3 de novembro de 2024

Linha Especial Enem 2024

500 – Terminal/Faculdade Anhanguera

1ª Saída do Terminal Urbano: 11h30

2ª Saída do Terminal Urbano: 12h30

Itinerário: Rua Prudente de Moraes, Av. de Cillo, Av. Anhanguera, Rua Tupis, Estrada de Cillos, rotatória Romi-isetta e Rua Tupis.

500 – Faculdade Anhanguera/Terminal

Retorno: 19h10

Itinerário: Rua Tupis, Rua Nhambiqueiras, Rua Cataguazes, Rua Camaiuras, Estrada de Cillos, Av. Santa Bárbara, Av. Anhanguera, Av. Corifeu de Azevedo Marques, Rua Graça Martins, Rua Duque de Caixas e Rua Floriano Peixoto.

– Dia 10 de novembro de 2024

Linha Especial Enem 2024

500 – Terminal/Faculdade Anhanguera

1ª Saída do Terminal Urbano: 11h30

2ª Saída do Terminal Urbano: 12h30

Itinerário: Rua Prudente de Moraes, Av. de Cillo, Av. Anhanguera, Rua Tupis, Estrada de Cillos, rotatória Romi-isetta e Rua Tupis.

500 – Faculdade Anhanguera/Terminal

Retorno: 18h40

Itinerário: Rua Tupis, Rua Nhambiqueiras, Rua Cataguazes, Rua Camaiuras, Estrada de Cillos, Av. Santa Bárbara, Av. Anhanguera, Av. Corifeu de Azevedo Marques, Rua Graça Martins, Rua Duque de Caixas e Rua Floriano Peixoto.

