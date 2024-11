Americana registra saldo positivo de 328 empregos em setembro

Americana registrou saldo positivo de 328 empregos em setembro, quando houve 3.991 admissões e 3.663 desligamentos, de acordo com os números divulgados pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), órgão do Ministério do Trabalho e Emprego.

Nos últimos 12 meses, de outubro de 2023 a setembro de 2024, houve saldo positivo de 1.213 empregos. No acumulado deste ano, o saldo é de 1.800 novos postos de trabalho.

Os dados do Caged de setembro colocam Americana como a primeira cidade em geração de emprego em comparação com os municípios vizinhos de Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa, e em terceiro lugar entre os 20 municípios que compõem a Região Metropolitana de Campinas (RMC).

“A Secretaria de Desenvolvimento Econômico está atenta aos dados e tem trabalhado na busca por medidas que favoreçam a contratação dos trabalhadores. Realizamos cursos de capacitação, mantemos contato com o setor produtivo, auxiliamos na intermediação de mão de obra, agimos na desburocratização e na melhoria do ambiente de negócios. Com isso, esperamos que a economia de Americana se fortaleça cada vez mais”, avaliou o secretário Rafael de Barros.