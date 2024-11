O Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura de Nova Odessa acaba de receber uma van para realizar o transporte de pessoal e equipamentos para eventos do Calendário Oficial do Município. É um veículo que já fazia parte da frota municipal, mas que teve de ser totalmente reformado e recuperado mecanicamente para esta nova finalidade.

Mas não qualquer veículo: trata-se da antiga ambulância que ganhou manchetes no início da atual gestão municipal, em 2021, quando teve suas portas traseiras amarradas com um lençol devido às precárias condições da frota da Central 192 na época – que foi totalmente modernizada e substituída por ambulâncias zero quilômetro desde então.

Segundo o diretor de Mobilidade do Município, André Gazzetta, desde que foi substituído pelas atuais ambulâncias, a van foi totalmente reformada, gradualmente, e pôde agora ganhar uma nova finalidade junto à Cultura Municipal.

“A van atende a uma demanda do nosso setor, visando o transporte dos instrumentos da Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss e dos equipamentos da Cultura, nos casos de eventos externos”, acrescentou o responsável pelo departamento, Lucas Camargo.

“Em nome de toda equipe da Cultura e Turismo, agradeço ao prefeito Leitinho (Cláudio Schooder) e ao vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho) por mais uma vez contribuírem com o bom andamento dos trabalhos do setor. E, claro, agradeço a dedicação do gestor de Mobilidade, André Gazzetta, que viabilizou a adequação do veículo e destinação para o Departamento de Cultura e Turismo”, completou Camargo.

AMBULÂNCIAS ZERO

A substituição das antigas e precárias ambulâncias da Central 192 começou ainda em 2021 (primeiro ano da atual gestão municipal), quando, através de uma licitação, foram locados três novos veículos em substituição aos anteriores em pior estado. Estas unidades entraram em operação no início de 2022.

Em seguida, ainda em 2022, chegaram duas ambulâncias zero enviadas pelo Governo do Estado para o Município – uma delas viabilizada a partir de uma indicação do deputado Rogério Nogueira, com apoio dos vereadores Oseias Jorge e Levi Tosta, e outra pelo deputado estadual Dirceu Dalben.

E neste ano (2024), as três ambulâncias locadas em 2021 já foram substituídas novamente por unidades zero quilômetro, mantendo totalmente atualizada a frota do SAPH (Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar) 192 e Setor de Transporte Hospitalar de Nova Odessa – mais conhecida como a “Central de Ambulâncias” da Rede Municipal de Saúde.

Atualmente, as ambulâncias e demais veículos de transporte de pacientes da Rede Municipal de Saúde passam constantemente por manutenção, com troca de óleo, suspensão, embreagens e freios, substituição dos pneus e demais serviços que garantam mais segurança aos usuários. E a própria Central de Ambulâncias (o prédio) foi totalmente refeita pela atual gestão municipal.