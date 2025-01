Uma grande fakenews sobre a Enron Egg voltou a circular este ano nos Estados Unidos. O projeto seria de uma ‘mini usina nuclear’ em casa para gerar energia e prover imóveis do país.

Em um clipe de cinco minutos, Gaydos, um homem que seria o CEO da Enron, afirma que o Ovo da Enron iria revolucionar a indústria de energia, a indústria da independência e a indústria da liberdade.

Gaydos também diz que a Enron fez uma parceria com a FEMA para fornecer ovos nucleares para equipes de resposta rápida em todo o mundo.

“Senhoras e senhores, nós aproveitamos o poder do átomo”, disse Gaydos. “Apresentando o Enron Egg, o primeiro micro reator nuclear do mundo para uso residencial suburbano.” O pequeno dispositivo, de acordo com Gaydos, tem a capacidade de fornecer energia a uma casa por 10 anos contínuos.

A posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, em 20 de janeiro de 2025, traz expectativas e reflexões sobre os possíveis desdobramentos para o setor de Tecnologia da Informação (TI). Cristina Boner, empresária e especialista no setor de tecnologia, compartilha uma análise dos impactos que as políticas americanas podem ter no Brasil e no cenário global.

De acordo com Cristina Boner, os Estados Unidos desempenham um papel central na definição de tendências tecnológicas mundiais, influenciando mercados em todo o mundo. Durante o mandato anterior de Trump, políticas como incentivos à produção nacional e o fortalecimento da infraestrutura tecnológica interna contribuíram para impulsionar o desenvolvimento de áreas estratégicas, como inteligência artificial (IA) e cibersegurança.

“Se o governo Trump continuar investindo na modernização da infraestrutura tecnológica e no estímulo à inovação, isso poderá gerar avanços significativos, com reflexos positivos para o mercado global”, afirma Boner. Ela destaca que o foco dos Estados Unidos em tecnologias emergentes pode acelerar o ritmo de inovação e abrir novas oportunidades de colaboração internacional.

No Brasil, o mercado de TI tem crescido significativamente, consolidando-se como um dos mais relevantes do mundo. Segundo Boner, o país pode aproveitar esse momento para fortalecer sua posição no cenário internacional, investindo na produção de componentes e no desenvolvimento de soluções próprias. “Com a volatilidade no comércio global, o Brasil tem uma oportunidade de ouro para investir em políticas que promovam a independência tecnológica e a inovação local”, sugere.

Além disso, Boner vê com otimismo o impacto de investimentos internacionais no setor de TI, destacando que as startups brasileiras podem se beneficiar de uma possível expansão do mercado global impulsionada pelos Estados Unidos. “Empresas que priorizam parcerias estratégicas e acompanham as tendências globais podem ganhar competitividade”, comenta