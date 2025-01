O Abastecimento de água poderá ser afetado na terça-feira (28) para os bairros Roberto Romano, Rochelle I e II, Laudissi, Parque Olaria, Santa Alice e Vista Alegre. Previsão de normalização do fornecimento de água por volta das 17 horas.

Uma válvula redutora de pressão (VRP) será instalada na tubulação de saída da água do reservatório localizado ao lado do Conjunto Roberto Romano. A intervenção necessitará interromper o abastecimento no período das 8 às 17 horas.

Mais notícias da cidade e região

O serviço foi programado pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste e visa melhorias para o controle da pressão da água na rede de distribuição daquela região, contribuindo dessa forma com as ações de combate às perdas de água e redução de custos do Departamento com manutenções, o que beneficia diretamente a população.

Romano e uso racional da água

O DAE solicita a compreensão e orienta para que os moradores dos bairros citados façam o uso racional da água reservada na caixa do imóvel, usando somente o necessário durante o período do serviço. Os telefones para informações são 0800-770-3459 e 3459-5910, ou por mensagem de texto para WhatsApp: 9-9992.6848, atendimento todos os dias, das 6 a meia-noite.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO DO WHATSAPP