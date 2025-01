A GCM (Guarda Civil Municipal) de Sumaré prendeu no sábado (25) um indivíduo suspeito de tráfico de drogas no Jardim São Judas, região da Área Cura. Durante patrulhamento pelo bairro, a equipe avistou o homem com atitude suspeita que, ao perceber a presença da viatura, dispensou objetos no chão.

Foram encontrados 15 pinos de cocaína, 2 porções de maconha, 4 pedras de crack e R$ 1.029. O indivíduo foi abordado e tentou oferecer dinheiro à guarnição, que prontamente recusou. Diante disso, o mesmo incitou a população contra os agentes. Algumas pessoas jogaram pedras nos agentes.

Foi solicitado apoio e o homem foi detido e conduzido ao plantão policial. Ele permanece à disposição da Justiça.

O Cemitério Municipal de Sumaré recebeu um mutirão de poda e roçagem.

A ação foi realizada pela Secretaria de Serviços Públicos no último sábado (25).

O secretário da pasta, Juninho Batista, relatou que a situação do cemitério exigiu um trabalho intenso de roçagem. “Vamos continuar os trabalhos que começaram no sábado ao longo desta segunda-feira, pois o cemitério está com mato alto e muito carrapicho”.

A limpeza do cemitério também pretende eliminar focos de dengue e manter o local apropriado para a visitação dos moradores. O prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, fez comentários sobre a ação. “Nossa gestão pensa no futuro, mas respeita o passado. Nossas famílias construíram essa cidade, e estamos trabalhando aqui graças a eles. Vamos construir uma Sumaré mais limpa e segura para os nossos filhos”, afirma.

A Campanha Sumaré Limpa retirou mais de 2 mil toneladas de entulhos e realizou podas, roçagem e desobstrução de ruas, avenidas, estradas e vicinais. A campanha é contínua para garantir a limpeza e organização da cidade, evitando focos de dengue e proliferação de pragas urbanas.

