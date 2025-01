Superbowl 59 com chances de tri inédito

Os Kansas City Chiefs vão para seu quinto SuperBowl em seis anos e ainda um inédito tri direto.

Eles tentarão, no dia 9 de fevereiro, às 20h30, algo histórico em Nova Orleans: um tricampeonato seguido.

Todavia, precisam vencer o Philadelphia Eagles, para serem os primeiros a conquistarem três títulos em sequência na história da Era Super Bowl (desde 1967).

Eagles no Superbowl de novo

O Philadelphia Eagles está mais uma vez no Super Bowl. O time venceu o Washington Commanders por 55 a 23 em jogo disputado neste domingo (26), no Lincoln Financial Field, localizado na Philadelphia para conquistar a NFC, a exemplo do ocorrido em na temporada 2022 da NFL.

Os Commanders erraram demais, sofreram com turnovers (foram 3 fumbles e 1 interceptação) e viraram presa fácil para um adversário que já era tido como favorito ao título da NFC.

