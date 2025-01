A influenciadora digital Virginia Fonseca, 25, compartilhou em suas redes sociais que passou por duas cirurgias (mastopexia) no início de 2025: A remoção de uma hérnia umbilical e a masto. Os procedimentos ocorreram na segunda-feira (6), no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

O que é a mastopexia?

Esta é uma cirurgia plástica indicada para corrigir a flacidez e reposicionar os seios, dando-lhes um aspecto mais firme e elevado. O procedimento é geralmente procurado por mulheres que passaram por alterações no corpo devido à gravidez, amamentação, perda significativa de peso ou envelhecimento.

De acordo com a cirurgiã plástica Dra. Elodia Ávila, a masto pode ou não utilizar implantes, isso acontece pois o procedimento é bastante personalizado para cada paciente.

“Diferente do aumento com próteses, a mastopexia pode ou não incluir implantes, dependendo do objetivo. Essa é uma solução muito buscada pois traz bons resultados e é personalizada para cada paciente, para restaurar a autoestima e o conforto”, explica.

Qual a duração do procedimento?

A cirurgia geralmente tem duração de 1,5 a 2 horas. O tipo de anestesia varia conforme o caso, podendo ser local com sedação, peridural com sedação ou anestesia geral.

Como é feita a mastopexia sem prótese?

“A mastopexia sem prótese é uma cirurgia que levanta e firma mamas caídas, sem adicionar volume. O procedimento remove o excesso de pele, reorganiza o tecido mamário, na minha técnica específica é mimetizada uma prótese com o tecido da própria paciente”

“É ideal para mulheres que buscam corrigir a flacidez, restaurando a aparência jovem e natural das mamas, sem aumento de tamanho”, explica Dra. Elodia Ávila.

