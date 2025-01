São Paulo também tem roda gigante turística

A Roda Rico, localizada no Parque Cândido Portinari, ao lado do Parque Villa-Lobos, em São Paulo, cada vez mais tem feito parte da lista de passeios de quem gosta de explorar as atrações da capital. Como forma de oferecer uma experiência especial, os visitantes que estão comemorando aniversário podem ter acesso a uma entrada gratuita para dar uma volta na maior roda-gigante da América Latina.

O benefício é válido até sete dias úteis após a data, assim, o aniversariante tem tempo para se programar, reunir familiares e amigos para festejar na atração turística da cidade. Vale ressaltar que para ter acesso à cortesia é preciso apresentar um documento que comprove o registro de nascimento e resgatar o ingresso na bilheteria do local.

Aniversário da Roda Rico

Ocasiões únicas merecem ser compartilhadas: no dia 8 de dezembro de 2024, a Roda Rico celebrou dois anos. E desde sua inauguração proporciona momentos de alegria para visitantes de todas as idades. Localizada em uma área cercada pela natureza, a roda-gigante já recebeu milhares de pessoas e apresentou diversas vivências memoráveis.

Entre os destaques nesses dois anos de existência, o mais recente foi a instalação de um container da Amstel, marca do grupo Heineken, no espaço gastronômico do empreendimento, o que transformou o local em um novo ponto de happy hour. Com um layout moderno e sustentável em todas as suas funcionalidades, o container possui abertura em ambos os lados, o que agiliza a entrega dos pedidos e proporciona maior conforto ao público.

SERVIÇO RODA RICO

Os horários de funcionamento podem variar a cada mês em função de eventos e atividades especiais no local. Recomendamos sempre verificar o site para confirmar os horários atualizados antes da visita.

Em janeiro, abre de terça a domingo: 10 às 19h

Ingressos: Roda Rico / Ticketmaster

Endereço: Av. Queiroz Filho, 1365 – Vila Hamburguesa – São Paulo, SP

Formas de pagamento: à vista e cartões de crédito em até 12x

Estacionamento: A partir de R$ 12 até R$ 39 de acordo com o período

RODA RICO São Paulo

Com 91 metros de altura, a Roda Rico é a mais alta da categoria na América Latina. A roda-gigante tem 42 cabines que comportam até oito passageiros por vez, equipadas com ar-condicionado, bluetooth, LED personalizável, monitoramento por câmeras e interfones. O passeio dura aproximadamente 25 a 30 minutos e é pet friendly, ou seja, os visitantes podem levar seus animais.

A Roda Rico também conta com sistema de iluminação cênica, que pode ser personalizada e se tornar parte do horizonte da cidade.