O primeiro birdwatching (observação de aves em inglês) de Santa Bárbara d’Oeste de 2025 será realizado neste domingo (12), às 7 horas, no Novo Parque Linear, localizado entre as avenidas Antônio Pedroso e São Paulo, na região do Planalto do Sol. As pessoas interessadas podem se inscrever no link https://linktr.ee/prefeiturasbo

Organizado pelo projeto “Aves de Santa Bárbara”, em parceria com a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, DAE (Departamento de Água e Esgoto), voluntários e população, o encontro contribui para o inventário da fauna do Município e é gratuito.

Caso a pessoa interessada queira, pode-se levar binóculos, câmeras e cadernos de anotações, deve-se usar roupas e calçados confortáveis e de cores neutras, manter-se o silêncio para não espantar as aves, evitando aproximação.

Os encontros são realizados geralmente no último domingo de cada mês. Mais informações da agenda do grupo estão disponíveis no perfil do Instagram @avesdesbo

Projeto – O “Aves de Santa Bárbara” é referenciado no birdwatching, atividade que oferece aos participantes uma forma diferente de lazer, os colocando em contato com a fauna do Município, pela observação das aves, contribuindo com a sensibilização quanto às questões relacionadas ao meio ambiente e espaços públicos.

O projeto virou publicação científica na Revista Brasileira de Educação Ambiental. O artigo intitulado “Aves de Santa Bárbara: um ano de experiência de oficinas de birdwatching em parques urbanos”, pelos idealizadores do projeto, os biólogos Matheus Janoto e Luiz Eduardo Chimello de Oliveira, está disponível também no link https://linktr.ee/prefeiturasbo

Serviço:

Birdwatching de Santa Bárbara d’Oeste

Domingo (12), às 7 horas

Local: Novo Parque Linear | Avenidas Antônio Pedroso e São Paulo, Planalto do Sol, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Atividade gratuita

Inscrições: https://linktr.ee/prefeiturasbo

Mais informações nas redes sociais do projeto @avesdesbo