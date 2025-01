O Grupo de Proteção Ambiental da Guarda Municipal de Sumaré intensificou a fiscalização para identificar o descarte irregular de lixo e entulho no município. A ação faz parte da campanha Sumaré Limpa, que começou no dia 06 de janeiro.

O comandante da GM, Jeverson Soares, explica que o objetivo é realizar uma abordagem para orientar a população. “A princípio vamos orientar sobre a irregularidade para conscientizar sobre a importância de jogar o lixo da maneira correta”, explica.

Além da orientação, a guarda também está habilitada a autuar e aplicar multas. O trabalho de fiscalização também contará com o apoio da Secretaria de Sustentabilidade.

O Secretário Municipal de Segurança Pública, General Peternelli, explica que os guardas municipais poderão acionar fiscais técnicos, se necessário. “Nas rondas pela cidade e no patrulhamento por câmeras, a Guarda Municipal aciona a fiscalização caso verifique alguma irregularidade, como descarte de lixo ou entulho irregular, e poderá aplicar multa”, afirma.



Foram retiradas mais de 73 toneladas de lixo e entulho das ruas da cidade nos primeiros três dias da campanha Sumaré Limpa. A primeira etapa teve como foco as regiões do centro e Picerno, onde havia um grande volume de resíduos que representavam risco à população.

Segundo o prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, “a população do entorno tem reclamado muito, e estamos atentos às demandas da comunidade local e estamos trabalhando para resolver os problemas”.

Os mutirões de limpeza acontecerão em todas as sete regionais do município: Centro, Picerno, Nova Veneza, Maria Antônia, Área Cura, Matão e áreas rurais.

Além disso, 634m³ de entulhos de demolição, sucata, pedras e areia foram removidos das áreas urbanas e encaminhados para o descarte adequado em aterros sanitários. Além da retirada do lixo, foram realizadas podas e roçagens e desobstrução de ruas, avenidas, estradas e vicinais.

O mutirão, que começou no dia 06 de janeiro, faz parte da campanha Sumaré Limpa e nesta primeira etapa se concentrou nas regiões do Centro e Picerno. Nos próximos dias, a limpeza será realizada em Nova Veneza, Maria Antônia, Área Cura, Matão e áreas rurais.

O prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, explica que a campanha também vai contar com iniciativas para conscientizar a população. “Herdamos uma cidade muito suja, com problemas crônicos. A nossa campanha será contínua e vai levar conscientização, e fiscalização. Assim, vamos transformar positivamente a cidade”, afirma o prefeito.

O vice-prefeito, André da Farmácia, reforça o compromisso em melhorar a qualidade de vida no município. “Sumaré Limpa é mais que uma campanha; é um compromisso com a transformação da nossa cidade, que merece sair do abandono e ser cuidada com carinho e responsabilidade. Juntos, vamos devolver o brilho às ruas de Sumaré, resgatando o orgulho de viver aqui”, garantiu.

A dona de casa Maria Rita Guerreiro tem um imóvel no bairro Cruzeiro, área rural de Sumaré, e já percebeu mudanças no entorno. “Essa semana fizeram a roçagem e limpeza em frente à minha chácara. No final do ano aluguei a chácara e dava vergonha com todo aquele mato e lixo. É muito importante ter essa limpeza na nossa cidade”.

A campanha Sumaré Limpa é um trabalho conjunto das Secretarias de Serviços Públicos, Governo, Comunicação, Mobilidade Urbana, Sustentabilidade e Defesa Civil.

Para obter informações sobre o descarte de resíduos, a população deve entrar em contato com as regionais.

