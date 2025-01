O ex-assessor da Câmara de Americana e comunicador Jonas Aguiar teve morte cerebral confirmada esta sexta-feira. Ele trabalhou em Americana e anteriormente havia feito trabalhos em campanhas eleitorais em Americana e Nova Odessa.

Ele era bastante ligado ao ex-presidente da Casa Tiago Brochi (PL).

Olá, família e amigos. Fizemos hoje (sexta-feira, 10 de janeiro) uma visita ao Jonas às 15h e conversamos com o Dr. Delmo, do Hospital São Francisco de Americana, sobre o estado atual dele e a progressão do quadro clínico.

•No sábado, dia 4 de janeiro, ele sofreu um AVC hemorrágico e deu entrada na UTI após uma tomografia que constatou uma lesão grave.

•Ainda no sábado à noite, foi realizada uma segunda tomografia que mostrou a piora do quadro clínico, sendo necessária uma intervenção cirúrgica.

•Assim, no domingo, 5 de janeiro, foi realizada uma cirurgia para conter o sangramento e a pressão cerebral. O objetivo da cirurgia era mantê-lo com vida, dado o avanço da lesão causada pelo AVC. O estado dele no pós-operatório era grave e com sequelas irreversíveis.

•Entretanto, era preciso aguardar 12 horas para a retirada da sedação da cirurgia e verificar se haveria alguma resposta cerebral.

•Na quarta-feira, dia 8 de janeiro, uma terceira tomografia foi feita, constatando que o sangramento não teve melhora e se espalhou para outras áreas.

•Diante do quadro dele, foi constatado que ele estava em processo de morte cerebral. Por conta disso, verificou-se a possibilidade da realização dos exames que confirmariam a morte cerebral, com o objetivo de viabilizar a doação dos órgãos.

•Para a realização dos exames, era necessária a visita de médicos externos ao hospital, vindos da UNICAMP, conforme exigido pelo protocolo legal. Os dois exames seriam o Doppler e o EEG (eletroencefalograma).

•Entretanto, o corpo dele começou a debilitar ao longo das horas, não sendo viável realizar o protocolo. Assim, encerrou-se a continuidade do protocolo de morte cerebral. Não é esperado que haja melhora ou estabilização do quadro (pressão, saturação, batimentos cardíacos) para a realização dos exames.

•No estado atual, ele continua recebendo medicações (anticonvulsivantes, vasodilatadores) por conta do protocolo médico para pacientes em estado terminal. Portanto, agora é aguardar que os órgãos parem aos poucos, sem uma perspectiva de tempo para quando isso poderá ocorrer.

Queridos familiares e amigos, sei que são muitas informações. Este é um momento muito delicado para todos, por isso peço que tenham paciência por novas informações.

Visitas estão super restritas a familiares e seguem os horários conforme determinado pelo hospital.

Peço que quem receber este texto encaminhe para amigos e familiares que aguardavam notícias.

