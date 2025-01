Ivete Sangalo e Cláudia Leitte, a nova treta baiana

De acordo com a Revista Veja, Claudia Leitte descobriu que Ivete Sangalo falava mal dela pelas costas. Além de boicotar a participação da cantora no festival Rock In Rio e na programação da TV Globo.

Após os fãs notarem que Claudia Leitte e Ivete Sangalo não se seguiam mais nas redes sociais, foi a vez do empresário da loira confirmar a história. Fábio Almeida, que já cuidou da carreira de Ivete também, admitiu que Claudia decidiu bloquear Ivete primeiro. “Foi uma opção de Claudia bloquear Ivete”, declarou o empresário.

Ivete Sangalo e a rusga antiga

“A rusga entre as duas é antiga, nunca ‘morreram de amores’ uma pela outra. Se elas já apareceram juntas, não passou de fachada”, comentou Fabíola Reipert.

Natali Gutierrez revela: as melhores indiretas para conquistar o crush em 2025

O ano de 2025 já começou, e nada melhor do que aprimorar as formas de conquistar e se aproximar do crush. Para isso, Natali Gutierrez, sexóloga e CEO da Dona Coelha, apresenta as melhores indiretas para o crush: um guia completo para provocar sem medo! “Vamos combinar: nada mais frustrante do que um crush que não toma atitude, certo? Mandar sinais, dar aquele sorriso, puxar assunto… e ainda assim ele ou ela não reage. Se essa situação parece familiar, calma, há soluções. Que tal usar algumas indiretas certeiras para dar aquele empurrãozinho de leve no crush?”, destaca Natali Confira as melhores indiretas para fazer o crush perceber e finalmente agir. Tudo isso com leveza, diversão e elegância. Por que mandar indiretas para o crush pode funcionar? Antes de mais nada, é importante entender que nem todo mundo consegue captar sinais tão facilmente. Às vezes, o crush pode estar receoso, inseguro ou simplesmente não percebeu o interesse. É aí que as indiretas entram em cena: uma maneira criativa e sutil (ou nem tanto) de demonstrar interesse sem precisar ser totalmente direta. Além disso, as indiretas criam um clima de curiosidade e flerte, que pode ser muito excitante. Elas também servem como um termômetro para avaliar se o crush está na mesma sintonia. Como mandar indiretas para o crush sem parecer forçada? Mandar indiretas exige coragem e leveza. É importante equilibrar clareza e sutileza, para que o recado seja entendido sem soar como uma cobrança. Natali dá algumas dicas para fazer isso com maestria: Use o timing certo: espere o momento certo, sem disparar indiretas fora de contexto;

espere o momento certo, sem disparar indiretas fora de contexto; Seja autêntica: escolha frases que reflitam sua personalidade, sejam elas engraçadas, sensuais ou românticas;

escolha frases que reflitam sua personalidade, sejam elas engraçadas, sensuais ou românticas; Brinque com o mistério: deixe o crush refletindo sobre suas palavras;

deixe o crush refletindo sobre suas palavras; Moderação é chave: exagerar no número de indiretas pode soar desesperado.

exagerar no número de indiretas pode soar desesperado.

