Com entrada gratuita, “Arraiá da Guarda” de Santa Bárbara acontece no dia 27 de julho

A programação do “Arraiá da Guarda” contará com flashback country pelo grupo Amigos do Flashback (17 horas), quadrilha julina inclusiva pelo Instituto Pernas da Alegria (18 horas), DJ (18h30), quadrilha julina da Guarda Civil Municipal (19 horas) e apresentação da Orquestra Barbarense de Violas (19h30).

As instituições sociais participantes serão Amobam (Associação dos Moradores do Bairro Mollon), Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição, Grupo Escoteiro Uirapuru, Associação Vinde a Luz, Serviço de Assistência Social – Mei Mei, AMEV (Associação Assistencial para Melhoria de Vida), Guarda Mirim de Santa Bárbara, APNEF (Associação de Pessoas com Necessidades Especiais e Famílias) e Instituto Pernas da Alegria.

Confira o cardápio do evento:

– Amobam (Associação dos Moradores do Bairro Mollon)

Batata chips

Batata em molho

Cachorro quente

Churros (Doce de leite, Brigadeiro, Brigadeiro de Ninho e Goiabada)

Churros Nutella



– Serviço Social Imaculada Conceição

Pastel de carne seca

Pastel caipira

Cuscuz mole

Quentão diferenciado

– Grupo Escoteiro Uirapuru

Milho cozido

Chocolate quente

Doces em geral

Doces especiais

– Associação Vinde a Luz

Lanche Pernil

X Bacon

X Burguer de Costela

Café caipira em xícara comestível

Brigadeiro de colher

Vinho Quente

Calabresa Acebolada

– Serviço de Assistência Social – Mei Mei

Pastel: Pizza, Carne, Queijo e Palmito

Lanches e Fritas

Lanche de linguiça completo com queijo mussarela (pão francês, hambúrguer de linguiça, alface, tomate, batata palha e queijo mussarela)

Porção de fritas

Porção de fritas no cone

Porção de fritas com bacon e cheddar

Combo lanche completo com queijo + porção de fritas



– AMEV (Associação Assistencial para Melhoria de Vida)

Espetos: Carne, Linguiça e Franbacon

Arroz Carreteiro

Caldos quentes: mandioca com mandioquinha e batata



– Guarda Mirim de Santa Bárbara

Crepes Franceses salgados e doces

Stroopwafel (2 bolachas holandesas redondas com caramelo) recheadas com Nutella

– APNEF (Associação de Pessoas com Necessidades Especiais e Famílias)

Lanche Entrevero no tacho

Polenta mole com ragu de costela

Feijão tropeiro

Polenta

Mandioca

– Instituto Pernas da Alegria

Açaí pote 300 ml

Açaí pote 500 ml

Açaí pote 700 ml

Canjica pote 300 ml

Arroz doce 300 ml

Serviço:

“Arraiá da Guarda” de Santa Bárbara – 2024

Dia 27 de julho, a partir das 17 horas

Local: Sede da Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil), localizada na Rua Curitiba, 256, no Jardim Pérola.

Entrada gratuita

