Padre Fábio 'causa' em show usando calça apertada

Sophi Delyon fatura R$ 55 mil como nerd sexy e revela fetiche com Urach e MC Pipokinha

A influencer +18 Sophi Delyon conquistou o top do OnlyFans nesta semana e revelou o desejo de gravar com famosas. Ela inclusive entrou nas plataformas adultas por influência delas, incluindo Andressa Urach, Mulher Melão e até mesmo Anitta, que fez milhões com seus cliques ousados.

Agora, faturando R$ 55 mil por mês com seus vídeos picantes, Sophi diz que pretende se juntar ao time de celebridades e realizar seu fetiche de gravar com elas. A musa conquistou o público por ser considerada a ‘nerd mais sexy’ do OnlyFans e da Privacy. Além de mostrar seu dia a dia, ela posta ensaios temáticos e cenas explícitas.

“É quase uma fantasia sexual com as famosas (risos). Quero muito gravar com Urach, MC Pipokinha e Geisy Arruda. Me inspirei em famosas quando entrei nesse mundo. E acho que tem um contraste legal. Sou mais nerd, menininha, e elas já são mulherões. Elas realmente me dão tesão, não é só publicidade não. Quem sabe essa collab não sai em breve”, diz.

Assumidamente fã das três, Sophi diz que assina seus conteúdos adultos e ‘copia’ alguns dos vídeos, os mais excitantes na opinião dela. “São algumas das famosas que fazem um conteúdo top, sem frescura”, dispara. “Tanto a Urach quanto a Geisy e Pipokinha são sensuais por natureza, elas têm sex appeal e isso conta muito nessas plataformas. Eu pegaria fácil (risos)”.

Mas, nas últimas semanas, a musa tem sido notada mesmo por homens famosos, incluindo jogadores de futebol e cantores. Apesar do ‘assédio’, Sophi diz que nada passou do online. Solteira, ela inclusive grava com fãs e assinantes; e não descarta aparecer na frente das câmeras com algum famoso.

“Acho difícil porque a maioria fica no online e não quer se expor, ainda que não mostre o rosto. Esses famosos parecem que têm medo de mim (risos). Talvez porque alguns já foram expostos. Tem um jogador que mexe comigo, que manda nudes sempre e é do meu time. Uma dica: sou são-paulina (?)”, dá pistas rindo.

Fotos: Divulgação

