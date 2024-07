Novo medicamento de Skincare chega ao Brasil

A acne é uma realidade para grande parte da população brasileira (skincare). Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), mais de 90% dos adolescentes são atingidos pela doença, enquanto 56,4% da população adulta também convive com a pele acneica. Por outro lado, a rosácea papulopustulosa é uma condição que afeta principalmente as pessoas com mais de 30 anos, podendo ser encontrada em até 10% da população.

Vale destacar que a acne é causada pelo excesso de sebo e pela obstrução dos poros, ao passo que a rosácea é uma condição inflamatória crônica da pele. Porém, mesmo diante das diferenças, ambas precisam de tratamento adequado por um médico dermatologista.

Pensando nisso, a Mantecorp Skincare, marca recomendada por 8 em cada 10 dermatologistas, lança o Zella®, novo medicamento para o tratamento de acne e rosácea papulopustulosa. Zella® contém ácido azelaico a 15% em textura gel e deve ser utilizado 2x ao dia (manhã e noite). A nova marca chega ao mercado trazendo também melhor custo x benefício, sendo 15% mais acessível do que o único produto até então disponível no mercado. ¹*

Testado dermatologicamente, Zella® apresenta melhora significativa da pele a partir de 4 semanas de uso² ³. O ácido azeláico possui ação anti-inflamatória, atua na hiperqueratinização da pele, auxiliando na desobstrução de poros e tem ação evitando a proliferação bacteriana.

Sobre Mantecorp Skincare

Com mais de 40 anos de história no mercado dermatológico, Mantecorp Skincare entende as necessidades da pele brasileira e desenvolve produtos com eficácia comprovada e experiência sensorial única, com função de proteger, recuperar e melhorar a saúde da pele. A marca, mais prescrita pelos dermatologistas no Brasil, conta com mais de 50 produtos e diversos projetos. Assim, firma-se no DNA da dermatologia nacional pelo compromisso em comprovações científicas por meio dos mais avançados testes e estudos clínicos, garantindo eficácia e segurança de seus produtos e levando confiabilidade para a prescrição da classe médica.

