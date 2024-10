Era foragido da Justiça, não é mais

Um homem que era foragido da justiça foi detido por agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste esta sexta-feira.

O caso foi no jd São Francisco e o rapaz ‘deu pala’ ao sair correndo depois de parar um carro. Tudo isso no meio da tarde, por volta das 15h.

Leia abaixo a ‘resenha’ da GUARDA CIVIL MUNICIPAL* Santa Bárbara d’Oeste-SP

MOTOS 10 e 07. .🚨GCM DAVID .🚨GCM SANTOS

VIATURA 105 .🚨GCM DONIZETE .🚨SUB INSP PIGATTO .🚨GCM FRANCIELLE

VIATURA 120 .🚨GCM FRANCISCO .🚨INSP FERNANDA .🚨GCM CRISP

Mais notícias da cidade e região

.📍DATA: 11 de Outubro de 2024

.📍HORA: 15:00

.📍LOCAL: RUA TUPINAMBAS, 330, JARDIM SÃO FRANCISCO.

🛑 CAPTURA DE INDIVIDUO PROCURADO DA JUSTIÇA.

Por determinação do CICOMM, esta guarnição compareceu ao local retrocitado, informados que um indivíduo de camisa cinza e calça jeans, estacionou o veículo FORD/FIESTA e em seguida saiu em desabalada carreira, gerando suspeita ao solicitante.

No local, foi constatado que o veículo estava avariado e sem condições de circulação, realizado breve varredura no trajeto do indivíduo, localizamos uma carteira, em seu interior CNH e cartões bancários em nome de W.O.L, realizado consulta via CICOMM, retornando haver um mandado de prisão criminal em seu desfavor, momento que W.O.L retornou ao local dos fatos, sendo informado da sua situação criminal.

Indivíduo foi algemado conforme o decreto 8858/2016, considerando que ao saber do MP passou a se alterar, assim, resguardando sua integridade física e dos agentes.

Mediante os fatos, indivíduo conduzido ao plantão policial, onde a ocorrência foi narrada a autoridade policial, que elaborou BOPC e realizou o cumprimento do mandado de prisão criminal N°00011060-24.2022.8.26.0394.01.0001-03 e W.O.P permaneceu a disposição da justiça.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP