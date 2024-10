A candidata a prefeita de Sumaré pela federação Psol/Rede, Ana Cléia Meneguetti (Rede), anunciou apoio à candidatura de Willian Souza (PT) no segundo turno das eleições municipais.

O anúncio foi feito na noite desta sexta-feira (11), em ato político realizado no centro da cidade com a presença do ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e do vice-prefeito eleito de Hortolândia, Cafu César (PSB).

Leia + sobre política regional

Candidata a prefeita pela primeira vez e única mulher a disputar o pleito em 2024, obteve 3.244 votos no primeiro turno. Ana Cléia tem 51 anos, é gestora pública, formada em Artes e possui especialização em gestão estratégica de políticas públicas. Também foi secretária Municipal de Inclusão Social e de Cidadania de Sumaré.

Em sua trajetória política, atuou em movimentos sociais e como presidente de Associação de Moradores, foi membro de conselhos municipais e trabalhou na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) como assessora parlamentar.

Fala Ana Cleia

Em sua declaração de apoio, Ana Cléia afirmou que, neste segundo turno, o projeto liderado por Willian Souza e Décio Marmirolli (União Brasil), “se alinha ao que propus no primeiro turno, um projeto que valoriza a construção, o diálogo, a participação popular, o compromisso com as mulheres e minorias sociais, com o meio ambiente e com o desenvolvimento sustentável de Sumaré”.

“Por isso, hoje, eu declaro: estou ao lado de Willian. Não porque é o mais fácil, mas porque é o mais correto. Willian representa a nossa luta, a nossa esperança, o futuro que queremos para Sumaré. Ele tem um plano de governo construído por pessoas que, como eu, sonham com uma cidade melhor. Pessoas cheias de histórias, de batalhas, pessoas que vêm das ruas, que conhecem a realidade de quem vive e trabalha por esta cidade”, disse.

O ministro Alexandre Padilha, de volta a Sumaré menos de uma semana depois da última visita, no sábado (05), reforçou o apoio de Lula e do Governo Federal à candidatura de Willian e exaltou a maturidade política da candidata da Rede.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP