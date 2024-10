Em função da tempestade com “pancada” de chuva com ventos que caiu por volta das 19h30 desta sexta-feira (11/10/2024), encharcando palco e equipamentos elétricos, a programação de shows da noite foi cancelada.

A medida visa garantir a segurança de artistas e técnicos que trabalhariam no palco.

No entanto, as barracas das entidades assistenciais desta 36ª Edição da Festa continuam atendendo o público normalmente, e vendendo seus deliciosos pratos e bebidas típicas dos 11 países representados.

A programação de shows de sábado e domingo, dias 12 e 13/10, deve ocorrer sem problemas, pois não há previsão de chuvas fortes no restante deste final de semana.

A 36ª Festa das Nações Beneficente de Nova Odessa é uma realização da Prefeitura de Nova Odessa e da AEANO (Associação das Entidades Assistenciais de Nova Odessa).

Mais notícias da cidade e região

São 11 países e suas culinárias e culturas representadas por 11 entidades assistenciais da cidade, que ficam com 100% da renda da venda dos pratos típicos.

Neste sábado à noite, a partir das 18h, as principais atrações musicais gratuitas serão os shows gratuitos de Tributo a Elvis Presley com Dalízio Moura e banda Viva La Vida – Coldplay Tribute Brazil.

Tempestade também atingiu São Paulo

E no domingo, os shows de fechamento da Festa ficam a cargo da Banda Ecologia – Raul Seixas Cover e do cantor Léo Maia, herdeiro musical do lendário Tim Maia.

Lembrando que, no domingo, o recinto da Festa abre às 12h para o tradicional almoço, e o atendimento prossegue durante toda a tarde e noite.

O recinto da Festa, com total segurança, fica na Praça dos Três Poderes, na Avenida João Pessoa, nº 777, Centro. O estacionamento gratuito de veículos acontece nas ruas adjacentes.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP