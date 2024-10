HM recebe consultores do Sírio-Libanês para implantação do projeto Lean nas Emergências

Lean- O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi recebeu, nesta quarta-feira (9), a visita de consultores do Hospital Sírio-Libanês responsáveis pela implantação na unidade do projeto Lean nas Emergências. A iniciativa do Ministério da Saúde é executada de forma colaborativa pelo Sírio-Libanês. Paulo Azevedo e Danilo Luz apresentaram detalhes do plano de trabalho que será realizado no HM de Americana, com previsão de conclusão no segundo semestre de 2025.

O projeto tem o objetivo de auxiliar hospitais do País na gestão de seus prontos-socorros, aprimorando internamente o fluxo hospitalar e o andamento de processos, por meio da metodologia Lean.

Os consultores foram acompanhados pelo secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, pelo secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner, pela superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Lilian Franco de Godoi, e por coordenadores do Hospital Municipal e da Secretaria Municipal de Saúde.

O objetivo do encontro, segundo Paulo Azevedo, foi fazer um diagnóstico inicial sobre a dinâmica do pronto-socorro do HM e os fluxos e processos que compõem a rotina da unidade. “O mais importante de todo o projeto é a melhoria do atendimento ao paciente, sempre o nosso objetivo final é o bem-estar da população”, disse o consultor.

Azevedo explicou que o projeto abrange duas fases, sendo a Lean nas emergências, chamada de fase 1, e a Lean nos hospitais, que contempla outros setores, como enfermaria e centro-cirúrgico, por exemplo, na chamada de fase 2. O Hospital Municipal ainda deverá receber mais oito visitas dos consultores, sendo uma a cada mês.

O projeto nasceu em 2017 e já contemplou mais de 200 hospitais brasileiros, obrigatoriamente hospitais públicos ou filantrópicos que atendem pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Além do Ministério da Saúde e do Hospital Sírio-Libanês, também estão envolvidos o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Americana e a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC), organização social que administra o HM por meio de gestão compartilhada com a Prefeitura.

“É muito gratificante o Hospital Municipal fazer parte desse projeto, que é de alcance nacional e tem como objetivo melhorar o atendimento no pronto-socorro, com intervenções que vão desde o redirecionamento dos fluxos, passando por análises gerais dos processos de trabalho. Estamos comprometidos em oferecer a melhor assistência à população, com projetos e ações que promovam melhorias a todos”, afirmou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

“Sem dúvida, esse projeto do Ministério da Saúde, viabilizado por meio do Proadi-SUS, com ‘know how’ e suporte de especialistas do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, vai otimizar os processos do pronto-socorro e da emergência do HM. Consequentemente, vai elevar a qualidade dos serviços médicos à população”, afirmou o diretor da SCMC em Americana, Klebson Soares Carvalho.

Lean nas emergências

A metodologia Lean (Lean manufactoring) é uma filosofia de melhoria de processos baseada em tempo e valor, desenhada para assegurar fluxos contínuos e eliminar desperdícios e atividades de baixo valor agregado. Na tradução livre, Lean, em português, quer dizer “enxuto”.

O projeto atua com indicadores para aferir o grau de superlotação do pronto-socorro e o risco dessa condição para os pacientes que aguardam por atendimento. Ele também mede o tempo de permanência do paciente no local, enquanto aguarda alta médica ou internação, quando necessária.

A metodologia trabalha com diversas ferramentas que visam promover o diagnóstico, fazer análise, execução e controle durante todas as etapas da assistência no pronto-socorro.

Como resultados da implantação do projeto, o Hospital Municipal vai buscar diminuir o tempo de espera no atendimento na porta de emergência, maior engajamento das equipes técnicas, mais qualidade nos serviços prestados, redução do tempo médio de permanência, aumento da satisfação dos usuários e dos colaboradores atuantes na unidade hospitalar, entre outras melhorias.

