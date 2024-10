Flávia Alessandra e fetiche novo; entenda

Foi-se o tempo em que falar sobre sexo e preferencias sexuais fosse um tabu. Nos últimos meses diversas celebridades como Flávia Alessandra, Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso, Pocah, Vírginia e Zé Felipe entre outros fizeram declarações inusitadas sobre sexo e preferencias sexuais.

Durante uma entrevista a Tata Estaniecki, host e CEO do ‘PodDelas’, a esposa de Otaviano Costa e apresentadora, Flávia Alessandra, revelou detalhes sobre suas preferências na hora do sexo e também garantiu que não se prende a nenhum tipo de preconceito ou tabu na hora de fala sobre. “Palavrão durante o sexo pode, pode tudo… No ouvido, durante o sexo… Se é permitido, se os dois estão ok, pode tudo”, disparou a apresentadora.

De acordo com a sexóloga Danni Cardillo, o fetiche de Flávia Alessandra se chama ‘dirty talking’, o mesmo fetiche que a cantora Pocah declarou ser adepta.

“Dirty talking é uma prática de comunicação sexual que envolve o uso de palavras e frases sugestivas ou eróticas para aumentar a excitação durante o ato sexual. Essa forma de interação pode incluir elogios, provocações, fantasias ou descrições detalhadas de desejos e experiências, criando uma atmosfera mais íntima e estimulante entre os parceiros. Além de intensificar o prazer, o dirty talking permite que as pessoas expressem suas preferências e limites de forma mais aberta, contribuindo para uma experiência sexual mais envolvente e conectada. A chave para uma boa prática de dirty talking é a comunicação consensual, onde ambos os parceiros se sentem confortáveis e excitados com o que está sendo falado”. Contou a sexóloga Danni Cardillo.

Trecho das falas de Flávia Alessandra:

https://www.youtube.com/watch?v=xSziuDh-VW0

