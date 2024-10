Se por trás de todo homem, há uma grande mulher, por trás de um grande jogador de futebol muitas vezes há também uma grande influenciadora mulher nas redes sociais. Levantamento do Somos Fanáticos mergulhou fundo nos relacionamentos dos principais jogadores em atuação no futebol brasileiro e descobriu quais são as companheiras, esposas ou namoradas, que mais possuem seguidores no Instagram e que acabam afetando, ainda que indiretamente, a popularidade dos atletas no ambiente virtual.

Esposa de vascaíno em primeiro lugar

Ainê Coutinho é a companheira de jogador em atividade no Brasil mais influente de todas, com seus quase 1 milhão de seguidores. Ela começou a namorar Philippe Coutinho, camisa 11 do Vasco, ainda na adolescência, e atualmente é responsável por uma linha de produtos de beleza que leva o seu nome.

Em seguida, aparece Marília Nery Ribeiro, esposa de Everton Ribeiro, jogador do Bahia. Ela carrega consigo mais de 766 mil seguidores no Instagram, trabalha com o projeto social encabeçado pelo jogador e acumula presença em alguns dos eventos mais badalados, como o Festival de Cinema de Cannes, na França

Completa o pódio a esposa do zagueiro do Fluminense, Thiago Silva. Isabelle Silva acumula mais de 736 mil seguidores no Instagram com postagens sobre beleza, estilo de vida, e algumas polêmicas opiniões sobre decisões de treinadores ou reações de torcedores diante das atuações de seu marido.

As dez mulheres de jogadores em atividade no futebol brasileiro mais influentes:

1- Ainê Coutinho (Philippe Coutinho) – 963 mil seguidores

2 – Marília Nery (Everton Ribeiro) – 766 mil seguidores

3 – Isabelle Silva (Thiago Silva) – 730 mil seguidores

4 – Clarice Alves (Marcelo) – 705 mil seguidores

5 – Larissa Saad (Lucas Moura) – 474 mil seguidores

6 – Karoline Lima (Léo Pereira) – 448 mil seguidores

7 – Lessandra Martins Roque (Maicon) – 270 mil seguidores

8 – Juliana Butler (Pedro Guilherme) – 212 mil seguidores

9 – Suhaila Jad (Andre Carrillo) – 203 mil seguidores

10 – Karina Alexandre (Deyverson) – 199 mil seguidores

Até separação, mulher de Everton Cebolinha estava em 11º

Essa semana, o noticiário envolvendo jogadores de futebol e suas companheiras foi movimentado com a separação de Everton Cebolinha, do Flamengo, e Isa Ranieri. Os dois não estão mais juntos depois de oito anos de casados. Até então, ela era a 11ª colocada no ranking de companheiras de jogadores com mais seguidores, com 186 mil perfis a acompanhando no Instagram.

Outra separação, essa mais antiga, que afetou o ranking foi a de Thiago Maia, volante do Internacional, e Isadora Pompeo. Se o casal, desfeito em 2021, estivesse junto até hoje, Isadora seria a líder do ranking de influência, com cerca de 8,5 milhões de seguidores.

