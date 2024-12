Erro de digitação faz Estapar cobrar tarifa duplicada de cliente em Americana

Um empresário de Americana entrou em contato com o Novo Momento para relatar que a empresa responsável pela área azul, a Estapar, fez uma cobrança duplicada no veículo registrado no aplicativo.

Segundo o empresário, que preferiu não se identificar, um ex-funcionário cadastrou o veículo no aplicativo da Estapar com um dígito errado (l por 1). Nesta terça-feira, ao estacionar na área central, os funcionários entraram no aplicativo e realizaram o pagamento normalmente, porém, a fiscal notificou o veículo, uma vez que a placa estava cadastrada errada, ou seja, para a fiscal, o carro estava estacionado de forma irregular.

Ao pegar a notificação e entrar em contato com a Estapar, os funcionários explicaram para a atendente o ocorrido e disseram que fizeram pagamento da forma correta e pediram para que a empresa considerasse o equívoco. A atendente disse que a notificação “já tinha subido no sistema” e que o responsável pelo veículo teria que fazer o pagamento dos R$25 para evitar a multa, mesmo já tendo pago o ticket no aplicativo.

“Acho muito injusto. Nós provamos para a atendente do whatsaap da Estapar que o carro apenas estava cadastrado errado por descuido de um ex-funcionário. Não é pelo dinheiro, mas é a falta de consideração com os clientes. A população é sempre a prejudicada” disse o empresário.

O NM entrou em contato com a empresa, que emitiu o seguinte posicionamento:

“A Estapar informa que mantém sua operação dentro das obrigações contratuais e que em caso de problemas com cobranças, disponibiliza diversos canais de comunicação como o site, app e perfis nas redes sociais para atender o usuário de maneira eficiente e segura – além de disponibilizar a Central de Atendimento ao Usuário, localizada na Rua Rui Barbosa, 509, Centro, que funciona de segunda a sexta, das 9h às 18h e, aos sábados, das 9h às 13h. Reforça ainda que o cadastramento no sistema é feito com a digitação da placa do veículo e, por essa razão, os motoristas precisam estar atentos no momento de inserir as informações.”