Priscyla Laham assume a presidência da Microsoft Brasil

A Microsoft anuncia hoje duas mudanças na organização. Após quase seis anos liderando a subsidiária brasileira, Tania Cosentino se tornará Gerente Geral especializada em Vendas para o Setor de Segurança da Microsoft América Latina. Priscyla Laham será a nova presidente da Microsoft Brasil.

Priscyla Laham é uma executiva experiente com mais de 25 anos de experiência em Tecnologia, Eletrônicos de Consumo e Serviços Online, atuando em diferentes posições de Marketing, Vendas, Parcerias e Produto. Ela começou sua carreira no segmento de consumo, mas logo migrou para tecnologia, trabalhando para IBM e depois ingressando na Microsoft em 2000. Ao longo de 14 anos na Microsoft, ocupou vários cargos nos EUA, Argentina e Uruguai.

Priscyla também atuou como Diretora de Vendas no Facebook/Meta antes de retornar à Microsoft em 2017 como Vice-Presidente de Vendas para o setor de Consumo. Desde julho de 2023, ela é vice-presidente de parcerias de ISV para a Microsoft Américas, liderando os times do Canadá, Latino América e Estados Unidos.

Em sua nova posição como presidente da Microsoft Brasil, Priscyla irá se concentrar em continuar a apoiar e acelerar a jornada de transformação digital dos brasileiros por meio de tecnologias como inteligência artificial e serviços em nuvem, permitindo que o ecossistema da Microsoft e seus clientes no Brasil aproveitem as oportunidades de negócios e continuem crescendo por meio de soluções inovadoras e seguras. A executiva é graduada em marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), tem MBA pelo Insper e, em 2013, concluiu o Programa Executivo da Universidade Stanford.

“Estou extremamente honrada por ter a oportunidade de liderar a Microsoft Brasil e por fazer parte de uma equipe tão apaixonada, talentosa e profundamente comprometida. Estamos vivenciando um momento único, em que a adoção da Inteligência Artificial e o uso de plataformas em nuvem são decisivas no caminho para o crescimento e prosperidade inclusiva do País. A Microsoft desempenha um papel fundamental em apoiar clientes e parceiros a alcançarem o sucesso por meio da tecnologia. Acredito que temos ferramentas poderosas em mãos que podem ajudar na solução de questões que são relevantes para a sociedade e o planeta, além de alavancar a competitividade do Brasil”, destacou Priscyla.

“Priscyla traz consigo uma vasta experiência em vários segmentos da Microsoft. Tenho certeza de que sua ampla visão dos negócios e operações será fundamental para o nosso crescimento no Brasil”, afirmou Tito Arciniega, presidente da Microsoft América Latina. “Tania é uma líder verdadeiramente inspiradora que deixa um legado notável dentro da maior subsidiária da América Latina. Acredito firmemente que sua ampla experiência em gestão contribuirá significativamente para fortalecer o setor de segurança na região, que continua sendo uma prioridade máxima para nossa empresa “, enfatizou o executivo.

Tânia Cosentino liderou a Microsoft Brasil desde janeiro de 2019. Sob sua gestão, em 2019, foi criado o programa Women Entrepreneurship (WE), para fortalecer o empreendedorismo feminino em startups de base tecnológica, e em 2020 o plano Microsoft Mais Brasil, que apoia iniciativas para estimular o uso da tecnologia como impulsionadora do desenvolvimento econômico sustentável do País. A executiva é engenheira elétrica de formação e tem mais de 40 anos de experiência profissional, a maior parte em multinacionais nos setores elétrico e de automação industrial, foi a primeira mulher a assumir a presidência da Schneider Electric, onde entrou em 2000.

Em 2013, tornou-se presidente da América do Sul e, em 2018, assumiu a vice-presidência global de qualidade e satisfação do cliente. Já recebeu mais de duas dezenas de prêmios; entre eles, foi homenageada pelo Instituto de Engenharia com o título de Eminente Engenheira do Ano (2022) e foi eleita pela revista Forbes uma das melhores CEOs do Brasil (2024).

Em sua nova posição como Gerente Geral especializada em Vendas para o Setor de Segurança da Microsoft América Latina, Tania irá se concentrar em acelerar a jornada de segurança na região, uma área em que as empresas e usuários finais estão vivendo um dos mais complexos cenários da história, com ataques a palavras-chave aumentando exponencialmente – mais de 10 vezes em relação ao que eram em 2022 – e economias cibernéticas inteiras construídas em torno do crime cibernético, além do desafio de um ambiente regulatório altamente complexo.

“Estou muito motivada em contribuir para o crescimento dos negócios na área de segurança na América Latina. A região tem um enorme potencial de crescimento de adoção de IA e serviços em nuvem e, para que essas tecnologias realmente elevem o potencial humano, elas devem, em primeira instância, serem seguras. Com o cenário de ameaças em constante evolução, a segurança deve ser a prioridade de todas as organizações”, finalizou Tania Cosentino.

