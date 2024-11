Escala 6×1: Impactos à saúde e à economia reforçam debate sobre PEC

De acordo com a Neuropsicóloga Dra. Karliny U., o excesso de trabalho sem o período de descanso ideal para se recuperar e ter momentos de lazer aumenta-se o risco de desenvolver problemas de saúde física e mental.

“Trabalhar demais, sem tempo suficiente para descansar e aproveitar momentos de lazer, aumenta muito o risco de problemas de saúde mental, como burnout, ansiedade e estresse contínuo. O burnout, por exemplo, causa uma exaustão profunda, falta de concentração e desânimo”.

“A ansiedade pode trazer insônia, irritação e uma sensação constante de inquietação. O estresse crônico afeta o humor, causa dores de cabeça e até problemas no estômago. Esses sintomas acabam pesando no dia a dia, prejudicando a saúde e a qualidade de vida”, explica a Dra. Karliny U.

O fim da escala pode afetar empresas?

Uma das principais críticas à proposta é que ela geraria a necessidade das empresas de contratarem mais profissionais para cobrir os dias de folga e que isso poderia prejudicar a estabilidade das empresas, afetando também a oferta de trabalhos e salários.

De acordo com a empresária brasileira de destaque nos Estados Unidos, Sophia Utnick-Brennan, tudo depende da forma como ficará o texto final da PEC e que mais tempo de trabalho não é sinônimo de produtividade.

“É especulação por enquanto, não sabemos como ficará o texto final e nem como as escalas poderão ficar organizadas, por isso, não é possível medir os reais impactos nas atividades das empresas, quantos funcionários a mais serão necessários, se serão contratos temporários, etc.”.

“Além disso, todos devem considerar que é preciso haver um equilíbrio, uma escala muito curta pode ser insuficiente para as atividades de alguns tipos de negócios e gerar custos extras, já uma escala muito exaustiva acaba, na verdade, reduzindo a produtividade do colaborador, nesse caso, depende muito do tipo de atividade, demanda, salário e produtividade, tudo deve ser colocado na balança”, afirma Sophia Utnick Brennan.

