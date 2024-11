Nova trend do TikTok transforma limpeza em diversão

Leia + sobre Famosos, artes e música

“Manter a casa em ordem é uma necessidade cotidiana, mas muitas vezes a tarefa se torna cansativa e repetitiva, especialmente em meio às rotinas cada vez mais atarefadas dos dias de hoje. A ideia de encarar uma lista de afazeres domésticos pode gerar um grande desânimo, tornando o ato de limpar a casa um verdadeiro desafio para algumas pessoas. É comum que a procrastinação entre em cena, e a sensação de sobrecarga faça com que a faxina seja adiada por dias. Para escapar dessa monotonia, as pessoas estão encontrando maneiras criativas de transformar a limpeza em algo mais leve e divertido. Uma dessas soluções é a roleta digital de tarefas de limpeza, que viralizou no TikTok. (Veja mais aqui: https://www.tiktok.com/tag/wheelofchores e aqui https://vm.tiktok.com/ZMhQeQYH8/, https://vm.tiktok.com/ZMhQeTomF/, https://vm.tiktok.com/ZMhQeVF3o/, https://vm.tiktok.com/ZMhQenq9L/, https://vm.tiktok.com/ZMhQetqWR/, https://vm.tiktok.com/ZMhQectUw/ )

A ideia é simples: ao invés de decidir quais tarefas realizar, basta girar a roleta e deixar a sorte escolher por você. A brincadeira despretensiosa se tornou um desafio e brincadeira para os usuários, que não só facilita a divisão de tarefas, como também torna o processo mais dinâmico, descontraído e divertido.

Acompanhando as principais tendências das redes sociais, as marcas de Home Care da

Unilever, como Cif e Brilhante, estão entre os conteúdos dedicados às dicas de limpeza que viralizam no TikTok, graças a famosa hashtag “#Cleantok”. No site cleanipedia.com.br, os usuários encontram uma variedade de sugestões para limpar a casa e diversas superfícies de forma prática e sem esforço.

O combo da roleta atrelado ao uso de produto com eficiência e praticidade garantida não

apenas agiliza a limpeza, mas também proporciona uma sensação de satisfação ao cumprir cada missão de maneira eficaz.

Separamos uma lista com dicas de como criar uma roleta que se encaixa com a sua

necessidade de limpeza:

● Limpeza rotineira: para quem já sabe o que limpar, mas não sabe por onde começar!

Adicione todos os itens que devem ser feitos em roletas separadas por cômodos,

lembrando das superfícies que ficam expostas à poeira e sujidades do dia a dia. Ex:

Cozinha – limpar geladeira, limpar forno, fogão e microondas. Para todas essas

superfícies* você pode contar com Cif Limpeza Milagrosa, que limpa sem esforço!***

● Limpeza detalhada: nesse momento, adicione na roleta as superfícies que ficam

mais escondidas, como o interior de gavetas e armários, cantos de parede, rodapés

e interruptores de tomada. Pode não parecer, mas esses locais acumulam poeira e

precisam de uma atenção especial, então vale reservar um momento da faxina para

cuidar disso.

● Lavagem de roupas: organizar esse processo com uma roleta facilita a separação

por cor, a remoção de manchas e a escolha dos ciclos certos para cada tecido. Usar

Brilhante Limpeza Total garante uma limpeza profunda, protege as cores e evita que

a sujeira se acumule nas fibras. Além disso, o produto é eficiente: com apenas

100ml, é possível lavar uma máquina cheia (11 kg). Inclua na roleta tarefas como

dobrar peças limpas e organizar armários, mantendo tudo em ordem ao fim de cada

ciclo.

● Limpeza pesada: para essa tarefa, lembre-se dos locais que precisam de uma

limpeza com mais atenção, como pisos com limo, vidros e janelas com marcas e

grelhas de churrasqueira. Para todos eles, você pode contar com os produtos

especialistas de Cif, como Cif Tira Limo, que contém cloro em sua composição e

tira limo e mofo e o Cif Derrete Gordura, que renova sem precisar esfregar grelhas,

interior de fornos, airfryers, fundos de panelas e muito mais!

● Organização: até para a organização de ambientes a roleta é uma ótima opção! Em

um quarto, por exemplo, existem diversos itens que precisam estar em locais

específicos, e para facilitar a rotina, crie uma roleta listando itens como: arrumar

penteadeira, limpar ventilador, higienizar pincéis de maquiagem, aspirar tapetes, etc.

Essa nova trend representa uma excelente oportunidade de cobertura para falar sobre

formas criativas de lidar com as responsabilidades diárias, sempre com um toque de

praticidade e diversão.