Carro 0km- O prefeito de Americana, Chico Sardelli, entregou um veículo utilitário novo, zero quilômetro, para a Secretaria de Educação, nesta terça-feira (26). O caminhão cabine dupla foi adquirido pela RDZ Empreendimentos dentro das Condições de Aceitação de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) propostas pela administração municipal para a construção de um empreendimento imobiliário no município.

A entrega ocorreu no estacionamento do Paço Municipal. O veículo IVECO Daily 65-180, ano/modelo 2024, com carroceria de madeira, será utilizado por servidores para a manutenção de escolas, no transporte de materiais, ferramentas e equipes de trabalho.

Novo carro zero

“O novo veículo será muito útil para as rotinas de manutenção desempenhadas pelas equipes nas escolas da rede municipal. Estamos cuidando da infraestrutura predial para que nossas crianças se sintam acolhidas e felizes nas escolas onde estudam”, disse o prefeito Chico.

Mais notícias da cidade e região

O vice-prefeito Odir Demarchi agradeceu a empresa pela aquisição. “Este caminhão vem para fortalecer nossa frota e o trabalho da Secretaria de Educação na prestação de serviços à população. Nossas escolas vão permanecer bonitas e bem cuidadas, estou muito feliz em participar deste momento”, destacou.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, ressaltou a importância do novo veículo. “É um utilitário com toda segurança e conforto para quem está sendo transportado e com potência para a realização dos serviços de manutenção essenciais para o bom funcionamento das escolas da rede”, declarou.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP