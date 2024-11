Como Leila Pereira reposicionou a marca do Palmeiras no mercado

A gestão de Leila Pereira à frente do Palmeiras tem sido marcada por um trabalho sólido de reposicionamento de marca, consolidando o clube como uma referência em organização, resultados esportivos e visibilidade no mercado. Sob sua liderança, o clube não apenas se destacou dentro de campo, mas também no universo corporativo, com estratégias que transformaram o Palmeiras em um dos maiores clubes do Brasil e um forte concorrente no cenário internacional.

De acordo com o jornalista e especialista em marketing esportivo, Janiel Kempers, o sucesso do reposicionamento da marca Palmeiras está ligado à combinação de resultados esportivos e gestão profissional. “O Palmeiras, com Leila Pereira, conseguiu alinhar tradição, paixão e inovação. Esse equilíbrio é fundamental para que um clube de futebol se destaque em um mercado competitivo como o brasileiro”, destaca Kempers.

Leila Pereira utilizou sua experiência empresarial para alavancar o clube.

Sob sua gestão, o Palmeiras ampliou sua presença em segmentos como licenciamento de produtos, engajamento digital e parcerias estratégicas. O impacto é evidente. As campanhas publicitárias e o uso eficiente das redes sociais posicionaram o clube entre os mais engajados do Brasil.

Janiel Kempers avalia que a comunicação direta com os torcedores foi um ponto crucial para o sucesso do clube. “A gestão de Leila é exemplar na forma como dialoga com a torcida. A criação de campanhas emocionais e a valorização da história do clube permitiram que o Palmeiras se tornasse mais do que um time; ele se consolidou como uma marca que representa valores e identidade”, explica o especialista.

A presença de Leila Pereira como figura de liderança também desempenhou um papel essencial nesse reposicionamento. Primeira mulher a ocupar a presidência do Palmeiras, ela usou sua imagem para promover diversidade e inovação no futebol.

“Leila Pereira é um exemplo de como uma liderança forte pode transformar a percepção de uma instituição. Ela não apenas trouxe resultados, mas também mostrou que o futebol pode ser um espaço para a diversidade e a inovação”, conclui Kempers.

O reposicionamento do Palmeiras com Leila Pereira é, sem dúvidas, um caso de sucesso que serve de referência para outros clubes. Com um modelo que alia resultados esportivos, gestão estratégica e valorização da torcida, o Palmeiras se estabeleceu como uma potência do futebol e uma marca forte no mercado esportivo global.

