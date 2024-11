Composta por uma batida desafiadora, a faixa é uma celebração da criatividade da banda. O baterista Lucca Omura destaca o trabalho técnico por trás da produção. “Compor a linha de bateria foi desafiador, mas isso é o que torna a gravação tão especial”, avalia. Já o vocalista Pedro Miranda compartilha seu entusiasmo com a recepção do público: “Estou muito feliz com a aceitação, mas nem surpreso, porque a música é realmente muito boa!”.

O sucesso vai muito além do clipe da música. Em seu lançamento, os vídeos no TikTok alcançaram marcas impressionantes, como 2 milhões de visualizações no primeiro post e 4 milhões no segundo, além de 100 mil streams nas plataformas online. O clipe oficial, que contou com styling de Nicole Nativa, foi lançado no domingo (24) e consolidou ainda mais o hit.