Roda Rico é opção para grupos celebrarem as festas de fim de ano

A Roda Rico, localizada no Parque Cândido Portinari, ao lado do Parque Villa-Lobos, em São Paulo, sugere às famílias, grupos de amigos e colegas de trabalho a elevar o patamar nas comemorações do encerramento de 2024 por meio de duas opções descontraídas: soltar a voz na cabineokê, ou festejar nas cabines exclusivas com uma experiência gastronômica.

Recentemente, uma cabine da roda-gigante ganhou um destaque diferenciado e está equipada com um karaokê e um catálogo com mais de 13 mil músicas e letras para a turma se divertir e, assim, completar o passeio a 91 metros de altura.

Com uma visão panorâmica de 360 graus, a cabineokê tem ar-condicionado, Wi-Fi, comporta confortavelmente até oito passageiros e todos podem escolher uma bebida – água, refrigerante ou cerveja – para saborear enquanto se divertem cantando.

A diversão tem duração aproximada de 60 minutos, que é o tempo de duas voltas completas para curtir a experiência. O valor da cabineokê é de R$ 449,99, e é necessário adquirir os ingressos na bilheteria do local ou de forma on-line no site da Roda Rico ou pela Ticketmaster Brasil.

Já para os que desejam brindar nas alturas o ano que está por vir, muito além de oferecer uma simples comemoração, a Roda Rico trabalha com serviço personalizado, realizado em conjunto com a Vicino Al Cuore, empresa especializada em criar experiências gastronômicas que une a melhor harmonização de comidas e bebidas para a ocasião.

Nesta ação, que é feita com uma reserva antecipada, o tempo do passeio também é exclusivo na maior roda-gigante da América Latina. De quarta a sexta-feira, a celebração tem duração de 1h40, e aos finais de semana e feriados, a volta dura 1 hora.

Há opções que contêm queijos, charcutaria, bolo, bebidas, frutas, vinho tinto ou espumante, entre outras escolhas. Todas as informações são fornecidas no momento da aquisição, pois a forma de comemoração que o visitante deseja fazer determinará o pacote oferecido.

E para que a experiência seja positiva para todos, a Roda Rico leva em consideração quem tem restrições alimentares e paladares pessoais. Por isso, vale lembrar que também está disponível a opção com comidas veganas e vegetarianas.

Como comprar e valores

Os pacotes devem ser adquiridos por meio do WhatsApp (11) 91698-1292 com 48h de antecedência. A compra deve ser realizada de terça a sexta das 12h às 16h, ou das 18h às 19h. Já aos finais de semana e feriados, o horário é das 10h às 16h.

Os combos têm valores fechados e preços específicos, variando desde opções de café da manhã com os amigos e festas para até oito pessoas dentro da cabine.

Em todas as opções de combos está inclusa uma foto impressa para o visitante guardar de recordação.

SERVIÇO RODA RICO

Funcionamento: Os horários de funcionamento podem variar a cada mês em função de eventos e atividades especiais no local. Recomendamos sempre verificar o site para confirmar os horários atualizados antes da visita.

Fechamento para eventos exclusivos:

A Roda Rico estará fechada no dia e 30 de novembro.

Horário de funcionamento em novembro:

De terça a sexta-feira: 12h às 19h

Sábados, domingos e feriados: 10h às 19h

Ingressos: www.rodarico.com.br / www.ticketmaster.com.br/

Endereço: Av. Queiroz Filho, 1365 – Vila Hamburguesa – São Paulo, SP

Instagram: https://www.instagram.com/rodarico

Formas de pagamento: à vista e cartões de crédito em até 12x

Estacionamento: A partir de R$ 12 até R$ 39 de acordo com o período

