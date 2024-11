Ano Novo em SP: destinos turísticos devem atrair 3,5 milhões de visitantes

São Paulo se tornou o Estado que mais atrai visitantes para as festas de fim de ano no país. Com mais de 200 municípios turísticos das mais diversas vocações, estima-se que 3,5 milhões de turistas visitem destinos de praia, serra e interior, gerando receita estimada de R$ 4,3 bilhões, de acordo com o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), ligado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP).

Os destinos do litoral continuam sendo os mais requisitados, com ocupação hoteleira de 92%, em média, de acordo com o CIET. A cidade de Santos, que costuma receber cerca de um milhão de pessoas para a grande queima de fogos e shows no dia 31, deve ter 60% de visitantes de outras localidades. No Litoral Norte, Ilhabela deve superar os 58 mil visitantes no período de Ano Novo, considerando os visitantes em Terra e o dos navios de cruzeiro.

Não é apenas o litoral paulista que oferece opções na virada do ano. Mais da metade das cidades de todo o estado (53%) preparou uma programação gratuita, revela o mapeamento do CIET. São festas à beira de rios e represas, como as de Barra Bonita; luaus em áreas de preservação ambiental, como as do Vale do Ribeira, além de celebrações em fazendas históricas, resorts e pousadas. A ocupação está acima de 70% nos meios de hospedagem no interior.

“O Estado de São Paulo oferece opções para quem deseja descansar em meio a natureza, participar de festas animadas ou viver a cultura do estado”, afirma o secretário Roberto de Lucena, da Setur-SP. “Além disso, temos uma gastronomia premiada, turismo religioso, como o católico, o evangélico e o halal, roteiros de vinícolas e queijos artesanais, guia de mergulho no litoral e em praias de água doce, destinos para a maturidade, entre tantas outras opções”, diz.

