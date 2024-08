No último dia 16 de agosto de 2024, os mais de 500 alunos da Escolinha Municipal de Vôlei da Prefeitura Municipal de Nova Odessa receberam novas camisetas de treino. A entrega foi feita pela equipe da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e aconteceu no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa.

A Escolinha é mantida pela Prefeitura, através da Secretaria, sob cuidados do professor Mauro Pereira. Já a viabilização dos novos uniformes contou com o apoio de patrocinadores. O evento contou com a presença dos atletas e também de seus familiares, professores e patrocinadores, e foi marcado por uma confraternização para as crianças e adolescentes.

Semanas antes, a própria Prefeitura já havia apresentado os novos uniformes de competição para todas as equipes municipais, adquiridos com recursos próprios e utilizados pela primeira vez nos recentes Jogos Regionais de Bragança Paulista. Foram comprados 1,7 mil itens, totalizando 400 kits “de jogo”.

Mauro Pereira destacou a importância da padronização dos uniformes para os treinos. “Eu senti o desejo de padronizar um uniforme de treino porque muitos atletas chegam a pé ou de bicicleta nos ginásios, e isso ajuda a identificá-los, sendo uma questão de segurança para eles”, afirmou.

“Além disso, no treino, os atletas se sentem valorizados e igualados nas vestimentas. Entrei em contato com pessoas que gostam do esporte, e esses que identificamos na bandeira foram os que ajudaram”, completou o professor Mauro.

O sucesso do evento e a distribuição das camisetas ocorreu graças ao apoio dos patrocinadores. Empresas como RA Camiseteria, EMotta, Nova Orion Materiais, MB Biondo, Academia Corpo e Energia, HVR Caçambas, Aurora e Servcamp Indústria Gráfica foram fundamentais para a confecção dos uniformes, que vai acompanhar os atletas durante os treinos.

As camisetas fizeram sucesso entre os alunos. João Vitor Basso adorou os itens. “As cores são bonitas e o tecido é muito confortável, tenho certeza de que vai deixar os alunos mais motivados a praticarem o esporte”, disse.

Atualmente, a Prefeitura disponibiliza aulas gratuitas de diversas modalidades em todos os quatro Ginásios Municipais de Esportes – localizados nos jardins Santa Rosa, Santa Luiza, São Manoel e São Jorge –, além de um novo local: o Oratório da Igreja Santa Josefina Bakhita, onde a Prefeitura passa agora a oferecer aulas de handebol.

Sobre o vôlei

Desde 2022, a Prefeitura mantém em seu site a tabela de horários e escolinhas das modalidades disponíveis em cada um dos ginásios municipais. A tabela pode ser consultada em https://www.novaodessa.sp.gov.br/secretarias/secretaria-de-esportes-e-lazer/diretoria-de-esportes. Os interessados devem procurar o professor da modalidade desejada no respectivo ginásio, no horário das aulas.

