Americana cresce 3,97% e população passa de 246 mil habitantes

Americana registrou um crescimento populacional de 3,97% em 2024, em comparação com 2022, e conta atualmente com 246.655 habitantes, de acordo com estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A projeção foi divulgada pelo órgão nesta quinta-feira (29). Há dois anos, conforme o último Censo, eram 237.240 moradores.

O estudo do IBGE é um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.

Das 20 cidades que compõem a Região Metropolitana de Campinas (RMC), Americana foi o sétimo município com maior percentual de crescimento demográfico. Nas três cidades da microrregião, Americana fica em primeiro lugar (3,97%), seguida de Nova Odessa (3,56%) e Santa Bárbara d’Oeste (3,27%).

Segundo os dados do IBGE, o Brasil tem 15 municípios com mais de 1 milhão de pessoas, dos quais 13 são capitais. São Paulo continua sendo a cidade mais populosa do País, com 11,9 milhões de habitantes, à frente de Rio de Janeiro (6,7 milhões) e Brasília (3 milhões).

