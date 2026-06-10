A vereadora Leonora Périco (PL) apresentou novidades sobre o horários de linhas de ônibus entre a rodoviária de Americana e a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). Ela recebeu um ofício da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) em resposta a uma solicitação de sua autoria sobre o descumprimento de contrato.

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A parlamentar havia enviado ofício à Artesp após receber reclamações sobre a indisponibilidade, desde o período da pandemia, da viagem com saída às 5h45 da rodoviária de Americana. “A medida deixou trabalhadores e pacientes que buscam atendimento no Hospital de Clínicas da Unicamp sem opções para compromissos no início do dia”, argumentou Leonora.

Em resposta oficial enviada à Câmara, a diretoria técnica da Artesp confirmou que realizou fiscalizações sistêmicas e identificou inconformidades na prestação dos serviços do Consórcio BUS+, determinando ações imediatas para a correção dos horários e a normalização gradativa do serviço. A agência informou ainda que a operação continuará sob monitoramento contínuo para assegurar o cumprimento integral das tabelas horárias estabelecidas.

Vitória na questão do ônibus

“Essa é uma vitória da nossa população, que não podia continuar sendo prejudicada por decisões unilaterais das empresas de transporte. Pacientes que buscam tratamento de saúde e trabalhadores que precisam cumprir seus horários não podem ficar desamparados. Continuaremos fiscalizando de perto até que 100% do serviço esteja regularizado”, destacou Leonora.

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