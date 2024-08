Bolinho de feijoada recheado com bacon e geleia agridoce de bacon

Ingredientes do bolinho de feijoada:

500g de carnes de feijoada

2 colheres de sopa de óleo

1 cebola

1 cabeça de alho

2 folhas de louro

500g de feijão preto

Água fervente

½ xícara de farinha de mandioca

4 colheres de sopa de folhas de salsa picadas



Para o recheio

1 xícara de couve

2 dentes de alho

¼ xícara de Bacon Manta Seara

Óleo

Para empanar:

1 xícara de farinha de trigo

2 ovos batidos

1 xícara de farinha de rosca

Modo de fazer:

Lave em água corrente os ingredientes salgados as carnes da feijoada Em uma tigela, deixe os ingrediente, com exceção da calabresa e do bacon, de molho na água por 12h. Escorra e reserve;

· · Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e frite as carnes até começarem a dourar. Pique a cebola pequena e adicione à panela, refogue por três minutos. Amasse a cabeça de alho e adicione à panela, refogando por mais 1 minuto;

· · Adicione o louro, o feijão, a água fervendo sem ultrapassar o limite da panela, sal e pimenta do reino. Feche a panela e após pegar pressão, diminua o fogo para o mínimo e conta 25 minutos. Desligue o fogo e deixe a pressão sair naturalmente e reserve;

Para o recheio

Pique o Bacon em cubinhos pequenos. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e frite o bacon até começar a dourar; Pique o alho, junte ao bacon e refogue por mais 1 minutos. Fatie a couve bem fininha e adicione à frigideira, acerte o sal e refogue até a couve começar a murchar. Desligue o fogo e espere esfriar por completo;

Montagem

Bata a feijoada feita, dispensando o pé, no liquidificador até formar um creme homogêneo. Transfira para uma panela, junte a farinha de mandioca, mexa bem com um batedor de arame e cozinhe em fogo baixo até engrossar. Desligue o fogo, junte a salsa e espere esfriar por completo; Faça bolinhas com a massa de feijoada, com o dedão faça uma concavidade, recheie com uma parte de couve a mineira e uma parte de Bacon picado e já frito. Boleie os bolinhos e reserve; Aqueça óleo suficiente para fritar os bolinhos em imersão em fogo médio. Passe os bolinhos na farinha de trigo, no ovo batido e por último na farinha de rosca. Frite em imersão no óleo pré-aquecido e escorra em papel toalha. Sirva com pimenta.

Geleia agridoce com bacon:

Ingredientes

1 xícara de cebola picada

340g de bacon

1/4 xícara de rum

2 dentes de alho picado

1/2 colher de chá de gengibre em pó

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

2 colheres de sopa de mel

1 colher de chá de páprica picante

2 colheres de sopa de vinagre

150 gramas de goiabada cremosa



Modo de preparo

Em uma frigideira, frite o bacon até que esteja bem dourado. Em seguida, transfira-o para um prato com papel-toalha para absorver o óleo.

Por 5 minutos, refogue alho e cebola no mesmo óleo que utilizou para fritar o bacon.

Acrescente gengibre em pó e páprica e deixe cozinhar por 1 minuto. Então, coloque os outros ingredientes (com exceção do bacon) e ferva.

Insira o bacon e, em fogo baixo, cozinhe até que o líquido se transforme em uma calda.

Despeje a mistura em um processador e bata até atingir a consistência desejada.



Essa receita pode ser feita com aquela feijodadinha que sobrou, é tambem uma ótima opção de entradinhas para servir antes da feijoada.

Para os amantes de sabores agridoces, aqui vai uma receita pouco convencional que pode até causar estranheza à primeira vista. Não se sabe ao certo qual a origem, mas uma coisa é certa: ela veio para fazer sucesso nos seus jantares ou lanches. Estamos falando da geleia de bacon.

Essa é uma receitinha bem simples que serve até 4 pessoas, e pode ser introduzida em seu cardápio das mais diversas formas. Você pode colocá-la sobre uma porção de massa, por exemplo, e também adicionar como complemento em torradas ou dentro de sanduíches para variar um pouco o sabor.

Use e abuse da sua criatividade na hora de prepará-la! Aproveitamos para sugerir acompanhar essa geleia com nossa receita de torrada com pães.

Ficou curioso para provar como fazer essa delícia? Nós vamos te ensinar. Anote os ingredientes e já chame toda a família para saborear junto com você essa deliciosa geleia de bacon.

Aqui vai mais uma dica: fica perfeita com hambúrguer.

CRÉDITO l RECEITA:

Chef Mariele Horbach do Grupo Hungry, uma rede de botecos cariocas

@marielehorbach

@grupohungry

CRÉDITO l FOTOS:

Luis Vinhão Fotógrafo

