Logística Sumaré, aumento de 4,7% e PLR de R$ 2,1 mil

O SEAAC de Americana e Região e a Logística Sumaré, empresa que operacionaliza na Honda, fecharam Acordo Coletivo de Trabalho que beneficia mais de 500 trabalhadores. Com data-base em 1º de agosto, os trabalhadores terão aumento salarial de 4,7%. O piso da categoria foi reajustado em 9,3%, subindo para R$ 1.890,00. A partir de 1º de janeiro o piso terá um novo aumento, passando para R$ 1.950,00. A proposta de Acordo foi aprovada em assembleia on-line em que todos os trabalhadores puderam votar no link enviado individualmente.

Outras cláusulas importantes do Acordo Coletivo são o adicional de rebocadores no valor de R$ 163,50 mensais; reembolso creche de R$ 539,00 mensais por filho até 3 anos de idade; R$ 112,00 mensais a cada biênio completado pelo trabalhador na empresa e cesta básica.

“Creio que conseguimos chegar a um acordo bastante razoável, principalmente pela considerável melhoria no valor do piso salarial”, comentou a presidenta do SEAAC, Helena Ribeiro da Silva.

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS na logística

O Acordo aprovado também estipulou o valor do PLR (Participação nos Lucros e Resultados). Com reajuste de 5% o PLR deste ano será de R$ 2.100,00; sendo a primeira parcela de R$ 1.700,00 paga no dia 31 de agosto e a segunda parcela de R$ 400,00 em 31 de janeiro de 2025.

