São Paulo bate recorde de emplacamento de carros em 10 anos

Dados do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) mostram que julho foi o primeiro mês, desde dezembro de 2014, a bater a marca de 100.000 emplacamentos de veículos zero quilômetro. Ao todo, 106.000 novos veículos receberam sua primeira placa no mês passado.

Em relação ao mês anterior, julho teve um aumento de 8,6% no registro de novas placas. Em junho, foram 97.629 primeiros emplacamentos. Já na comparação com julho do ano passado, período que contabilizou 94.679 primeiras placas, o último mês viu o emplacamento de carros novos crescer 12%. Os números dizem respeito a todas as categorias de automotores, de veículos leves e de passeio a caminhões, ônibus e tratores, passando por motos, caminhonetes e quadriciclos.

Os primeiros sete meses (jan-jul) de 2024 tiveram, na comparação com os mesmos períodos de anos anteriores, o maior volume de primeiros emplacamentos desde 2015. Nos primeiros sete meses deste ano, foram 647.116 registros, contra 526.494 no mesmo período do ano passado e 456.751 de janeiro a julho de 2022. Em 2015, o número foi de 537.430.

