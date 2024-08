Caso de maus-tratos a animais em Americana termina com condenação de 2

Um caso de maus-tratos a animais ocorrido em outubro de 2023, no Jardim Paulistano, em Americana, terminou em condenação de duas pessoas.

Segundo a ONG Animais Tem Voz, que realizou o resgate dos animais na época, os acusados foram condenados a 2 anos e 8 meses de prisão em regime aberto, além da proibição da guarda de animais domésticos e pagamento de multa.

O CASO: Em outubro de 2023, a ONG, juntamente com a Polícia Militar, fez o resgate dos animais na residência. No local, a equipe constatou o ambiente insalubre. Os 7 cães, incluindo filhotes, estavam sem água e comida e estavam infestados de carrapatos. Após consulta, foi constatado que os animais estavam anêmicos e com lesões pelo corpo. A denúncia partiu do caso de um dos animais, que acabou morrendo. RELEMBRE AQUI