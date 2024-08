Turismo cresce 8% no e-commerce; Amazon recupera 2º lugar no TOP 10

Turismo- Em julho, mês de férias escolares e ofertas comerciais, o varejo eletrônico cresceu 6,9% em relação a junho, com 2,66 bilhões de visitas. Segundo o Relatório Setores do E-commerce de agosto, da Conversion, parte desse tráfego ajudou a Amazon Brasil a alcançar 230 milhões em visitas, o maior número do ano até agora. Após a Prime Day, o e-commerce americano superou a Shopee e retomou o segundo lugar no TOP 10 do ranking geral.

Outro segmento que se destacou este mês e vem se recuperando, foi o setor de viagens. As plataformas turísticas registraram um aumento de 7,8% em acessos online em julho, totalizando 220,6 milhões de visita. O avanço se deve, sobretudo, por diversas marcas que vêm apresentando progressos consideráveis, como a Booking.com, líder consolidada com 18,9% do share of traffic do setor de turismo.

A plataforma fez a sua primeira aparição no Top 10 dos maiores e-commerces do país, ficando na 10º posição, com 41 milhões de acessos únicos. Outra novidade foi a Decolar, que observou um avanço ininterrupto desde fevereiro deste ano. A agência de viagens argentina alcançou o sexto lugar no segmento, com 15 milhões de visitas, e entrou para o top 30 dos maiores e-commerces do Brasil.

Outro player que apresentou uma evolução significativa foi a Airbnb, com alta de 15,5% no tráfego na comparação com junho, se mantendo na 4º posição. Atualmente, a plataforma de hospedagens americana tem cerca de 90% dos acessos online adquiridos de forma orgânica, o que representa 16,9 milhões de visitas.

Quando o assunto é a utilização de aplicativos, eles representam 17,9% do tráfego do setor, com um crescimento de 1% em relação ao mês anterior. Com cerca de 14,9 milhões de acessos, o app da Voe Azul representa 37,6% do tráfego da categoria, sendo o mais utilizado.

Prime Day faz Amazon retornar para o segundo lugar do Top 10 No último mês, a disputa pelo segundo lugar no top 10 dos maiores marketplaces do Brasil teve outra reviravolta.A Amazon, que havia perdido a sua posição para a Shopee, retomou o segundo lugar com o sucesso do Prime Day. Isso resultou em um crescimento de 21,8% em relação ao mês anterior para a empresa americana. Veja mais sobre turismo e internacional O Mercado Livre se manteve no topo, mantendo 31,2% do Share of Traffic, seguido pela Amazon Brasil e Shopee, com 20,9% e 19,6%, respectivamente.O setor viu um crescimento considerável em relação a junho, chegando aos 9,5%. E os aplicativos já representam 26,5% do tráfego mensal, com o Mercado Livre dominando 36,8% dos acessos a apps na categoria. Setor de calçados é o que mais cresce e Centauro entra no Top 30 geral Assim como a Decolar, a Centauro estreou no top 30 dos e-commerces brasileiros, ocupando a 30º posição. Dentro do setor de esportes, a Centauro ocupa a 2º posição, atrás apenas da Netshoes. A Nike fecha o pódio em terceiro lugar. Já o setor dos calçados foi o que mais cresceu no mês, com um aquecimento de 16,1%. A Arezzo registrou um crescimento de 49,9%, se mantendo na primeira posição da categoria. Esse avanço se deve ao aumento do uso de aplicativos dentro do setor, com um avanço de 89,5% em relação ao mês anterior. Com aproximadamente 4,5 milhões de acessos mensais, a Arezzo domina 99,1% do tráfego de aplicativos do setor. Na comparação anual, julho registrou o terceiro melhor mês em número de acessos, perdendo apenas para novembro e dezembro de 2023. Outro setor que cresceu consideravelmente em comparação a junho foi o de Eletrônicos e Eletrodomésticos, com um avanço de 13,2%. Julho foi o mês com o maior número de acessos dos últimos 6 meses, fazendo com que o setor fosse o segundo que mais avançou no mês. Com um crescimento de 45,6% em relação ao último mês, a Dell foi a empresa que mais cresceu na categoria e subiu da 7º para a 5º posição. Samsung, Apple e Kabum dominam o topo do setor, respectivamente. Granado foi a empresa que mais cresceu em julho Falando da grande campeã do mês, a Granado foi a empresa que mais cresceu entre os 2000 maiores sites do Brasil. Com promoções que geraram filas de espera de mais uma hora no site, a marca criada em 1870 cresceu 351% em relação a junho. Dentro do setor de cosméticos, a Granado avançou 15 posições e entrou no top 10, alcançando a 7º posição, ajudando o setor a crescer 4% em comparação com o último mês. O top 3 da categoria permaneceu o mesmo, com O Boticário, Natura e Beleza na Web ocupando as três primeiras posições. Sobre a Conversion Fundada em 2011, a Conversion é uma agência de Search Engine Optimization (SEO) que usa dados, tecnologia e conteúdo para destravar o potencial de crescimento em busca orgânica de pequenas, médias e grandes empresas. Em 2018 recebeu o prêmio de Melhores Agências de Performance pela ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico) e, em 2021, lançou o Data-driven PR, frente que integra PR, Business Intelligence e Search para gerar estudos e pautas relevantes para mercado e imprensa. É reconhecida como uma das melhores empresas para trabalhar no país pela Great Places to Work.

