As Esquerdas Perdendo o Bonde... por Orestes C Neves

“Vocês vão querer sempre matar amanhã o velhote

inimigo que morreu ontem”. Caetano Veloso

Há cerca de uma década, ouvi um interessante comentário na BBC, sobre a inauguração da primeira loja McDonald’s em Hanoi! Centenas de pessoas aguardaram por mais de uma hora na fila para saborear algo parecido com “isopor gorduroso e salgado”… isso tudo 40 anos depois do fim de uma das mais longas e sangrentas guerras da história da humanidade, impingida pela geopolítica norte-americana durante o período da Guerra Fria!

O articulista comentava que os Estados Unidos da América despejaram 6,7 milhões de toneladas de bombas, causando a morte de aproximadamente três milhões de vietnamitas, além da morte de 58 mil jovens reservistas norte-americanos que perderam suas vidas e de outros que, mesmo voltando à América ficaram estigmatizados pela sociedade americana! E ele perguntava em tom irônico: “Será que o Ronald McDonald não teria feito melhor que Westmoreland?”!

A analogia serve bem aos movimentos das esquerdas brasileira e internacional que vêm empunhando bandeiras que pouco tem a ver com os reais desejos do cidadão periférico! Enquanto, a neodireita faz um discurso bastante acessível a esse cidadão, que reduz tudo a uma narrativa de “ordem e disciplina”, as esquerdas chegam a esse nicho populacional falando de identitarismo, ecologia e “luta de classes”!

Será que o jovem de periferia está mais interessado em adquirir um Iphone ou está preocupado com as inquietações sobre costumes de acadêmicos e dos militantes de esquerda em seus happy hours? Será que as famílias das comunidades e dos bairros de classe média baixa não se sentem mais seguros com o discurso conservador do movimento neopentecostal do que no “fantasma narcolibertino”?

Não se trata de dizer que a desigualdade das oportunidades entre ricos e pobres não deva ser motivo de preocupação! Longe disso! O Brasil é desigual demais, mas o anacronismo e a miopia dos tais grupos que se autointitulam progressistas é latente e beiram o quixotesco! Veja a postura do PT diante da farsa das eleições venezuelanas: piada é elogio! Veja a postura “cheia de dedos” de Lula diante do mesmo fato! Lula que nunca pestanejou em palpitar em questões como os embates Rússia-Ucrânia e Israel-Hamas!

Cabe às esquerdas mergulharem no velha prática da autoavaliação do antigo Partidão, do contrário…

Orestes Camargo Neves

