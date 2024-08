Goodyear Americana passa a fabricar pneus Cooper e amplia linha esportiva

A Goodyear anuncia a chegada da linha Cooper Works Series no Brasil com produtos voltados para caminhões e ônibus. O novo portifólio visa atender as principais necessidades dos caminhoneiros autônomos, pequenas e médias frotas do país, que operam no serviço regional de transporte de carga e passageiros. Incorporada em 2021, a marca americana Cooper Tires tem mais de um século de tradição desde sua fundação em 1914, e agora, com esse lançamento, passa a ser produzida no Brasil pela Goodyear, na cidade de Americana, promovendo qualidade superior, ótimo desempenho e um bom custo-beneficio.

“A planta de Americana é super importante não só para o Brasil, mas a gente exporta muitos produtos para fora. A gente produz a linha Cooper aqui na planta de Americana, é bem bacana, a gente já começa a abastecer o mercado para atender todas as necessidades dos consumidores”, disse a diretora de marketing da Goodyear Brasil, Débora da Cruz.

Cooper Work Series RHA

Ideal para todas as posições, disponível inicialmente na medida 295/80R22.5, apresenta banda de rodagem mais larga, com ombros robustos para melhor distribuição de peso no piso e maior quilometragem. Conta também com a tecnologia de proteção lateral que preserva o costado contra danos, aumentando a durabilidade da carcaça; além de protetores de sulco que minimizam a retenção de pedras e uma carcaça reforçada com a tecnologia Duralife, que contempla controles rigorosos de qualidade, materiais premium e tecnologias que permitem o uso máximo da carcaça; e a exclusiva tecnologia Wear Square, que ajuda a identificar o momento certo para a troca, indicando o nivel de desgaste da banda de rodagem.

Cooper Work Series RHD

O modelo Cooper Works Series RHD, é indicado para aplicação em eixos de tração, disponível na medida 295/80R22.5, oferece banda de rodagem mais larga para melhor distribuição de carga no piso e maior quilometragem; tecnologia Cooper Smart Traction, projetada com intertravamentos dos blocos, que controlam seu movimento, proporcionando desgaste regular; proteção lateral; sulcos protegidos; e carcaça com tecnologia Duralife.

Goodyear lança no Brasil o Eagle F1 Asymmetric 6, Wrangler Duratrac RT e o Wrangler Boulder MT

Eagle F1 Asymmetric 6: um pneu incrível para quem busca alta performance

Desenvolvido com as mais recentes tecnologias, o Eagle F1 Asymmetric 6 é projetado para oferecer uma experiência de condução superior, atendendo às expectativas dos motoristas mais exigentes. Além de entregar uma melhoria impressionante em resistência ao rolamento, o modelo oferece excelente aderência em condições secas e molhadas, estabilidade nas curvas, condução esportiva e emissões de ruído reduzidas, graças às tecnologias exclusivas Dry Contact Plus e Wet Braking Pro. Além disso, as inovações do Eagle F1 Asymmetric 6 incluem uma forma aerodinâmica da parede lateral para gerenciar a turbulência e o fluxo de ar ao redor do pneu e da lateral do veículo.

O Eagle F1 Asymmetric 6 apresentou resultados superiores a seu antecessor em dirigibilidade e frenagem em pista molhada, dirigibilidade e frenagem em pista seca, e resistência ao rolamento. O modelo chega ao Brasil em 23 medidas desde o aro 17 até o aro 22.

A Goodyear, mais uma vez, apresenta uma nova dimensão para a experiência off-road com o lançamento de dois novos modelos: o Duratrac RT e o Boulder MT, que complementam a sua linha Wrangler. Eles entregam uma jornada de excelência, com desempenho excepcional em uma variedade de terrenos, desde o asfalto urbano até as áreas mais desafiadoras, como lama e pedra. Ambos os modelos estão disponíveis para as diversas picapes e veículos utilitários, onde performance e segurança se encontram em cada curva.

O Wrangler Duratrac RT é o pneu ideal para aqueles que buscam alta performance tanto no asfalto quanto na trilha. Esse novo modelo oferece alta performance nos terrenos mais desafiadores, sem abrir mão de um excelente conforto no asfalto.

O novo Wrangler Duratrac RT possui diversas tecnologias de ponta para atender os mais exigentes requisitos de nossos clientes, como por exemplo, a tecnologia DuraEdge, que traz um reforço nos ombros dos pneus e uma maior profundidade de sulco, para aumentar a resistência em condições off-road.

O costado conta com a tecnologia Tri-Shield, que consiste em uma tripla camada de borracha para uma alta resistência a cortes e perfurações.

Além destas tecnologias, a banda de rodagem otimizada oferece aderência espetacular em terrenos difíceis, enquanto compostos de alta resistência e um sistema protetor de aro garantem durabilidade extra.

Wrangler Boulder MT foi desenvolvido para o consumidor que busca máxima performance nos terrenos mais desafiadores, o Wrangler Boulder MT oferece resistência excepcional e tração máxima em terrenos difíceis. Equipado com a tecnologia 3-ply Duraply, que incorpora uma tripla camada na banda de rodagem e nas laterais do pneu, o modelo proporciona resistência superior a perfurações, abrasão e cortes, garantindo uma vida útil prolongada.

Os sulcos da banda de rodagem contam com a tecnologia Tractive-Groove Technology® que consiste em pequenas saliências nos sulcos que ajudam a expulsar a lama e manter a tração mesmo nos terrenos mais desafiadores. Além disso, o desenho da banda de rodagem garante uma alta capacidade de expulsar pedras, garantindo desempenho consistente em todas as condições.

Com o lançamento desses dois novos modelos, a Goodyear reafirma seu compromisso com produtos de alta qualidade. Prepare-se para experimentar o máximo em segurança, durabilidade e desempenho. Com a Goodyear, você pode contar. Foto Portal Novo Momento

