Esther quer comissão para acompanhar crise financeira da prefeitura

A vereadora Esther Moraes, com o apoio de outros 11 parlamentares, apresentou, nesta quinta-feira (23/01), o Requerimento 39/2025, para a criação de uma Comissão de Representação com o objetivo de acompanhar as medidas adotadas pela Prefeitura no enfrentamento da atual crise financeira vivida por Santa Bárbara d’Oeste.

A iniciativa se justifica pelo momento delicado que a Administração enfrenta, com reflexos como atrasos salariais e dificuldades no pagamento de empresas terceirizadas. O prefeito Rafael Piovezan já instituiu um Comitê Gestor, por meio do Decreto 7620/2025, para coordenar ações voltadas à administração orçamentária e financeira.

A comissão da Câmara terá cinco membros e buscará estreitar o diálogo com o Executivo, além de monitorar os trabalhos do Comitê Gestor. Entre os objetivos, está a colaboração na elaboração de um Plano Municipal de Enfrentamento da Crise e o fortalecimento de ações junto aos governos estadual e federal para ampliar os recursos disponíveis ao Município.

Leia + sobre política regional

Segundo a vereadora Esther, é papel do Legislativo acompanhar e fiscalizar as medidas tomadas para proteger serviços essenciais à população, como Saúde e Assistência Social, conforme previsto na Constituição.

A comissão atuará pelo prazo inicial de 180 dias, podendo ser prorrogado se necessário. Além dela, até o momento, também assinaram o requerimento os vereadores Arnaldo Alves, Cabo Dorigon, Careca do Esporte, Carlos Fontes, Gustavo Bagnoli, Joi Fornasari, Juca Bortolucci, Lúcio Donizete, Paulo Monaro, Rony Tavares e Tikinho TK.

Fala Esther

“A criação dessa comissão representa um esforço conjunto da Câmara para contribuir com alternativas e reforçar o compromisso com a transparência e a eficiência na gestão pública, em um momento que exige união e diálogo entre os poderes”, afirmou a vereadora Esther.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO do WHATSAPP