Prime Vídeo cresce no streaming nacional em 2024

A Prime Video fechou 2024 como o streaming que mais cresceu no Brasil. Com o fim de 2024, estamos animados para compartilhar nosso último relatório de dados sobre as quotas do mercado no Brasil. Como sempre, basemos o nosso relatório nos 3.5 milhões de usuários JustWatch mensais no Brasil, toda vez que selecionam serviços de streaming, clicam em ofertas de streaming e marcam títulos como vistos.

Quotas de Mercado SVOD no T4 com Prime vídeo em alta

A Netflix continuou dominando o mercado de streaming, tendo um quarto do mercado total. A Amazon Prime ficou logo atrás da Netflix com um intervalo de apenas 5%. Já a Globoplay ficou estável com 12% do mercado, enquanto a Max e o Disney+ juntos representam quase 30% do mercado total.

Desenvolvimento das quotas de mercado em 2024- A Amazon Prime Video teve um ano bem-sucedido, com um aumento nas quotas de mercado em 1%.

Apesar de liderar o mercado, a Netflix teve um declínio significativo de 3% até o fim de 2024.

Enquanto isso, a queridinha nacional, Globoplay, terminou com um crescimento de 1% e um total de 13% das quotas de mercado.

